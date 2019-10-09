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Отключили горячую воду в 18 жилых домах и школах Бердска

10:43 09.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отключение связано с внеплановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-2б, а также устранением дефекта на ЦТП-12.

Отключили горячую воду в 18 жилых домах и школах Бердска
Горячая вода пропадет на 5 дней

В связи с производством работ по устранению дефекта на ЦТП-12 с 10.30 8 октября произведено отключение горячей воды у потребителей, проживающих по адресам: улица Вокзальная, 52, Ленина, 83, 85, 87, 89, Герцена, 6, Горького, 1, 3, 5, говорится в распространённом сегодня сообщении КБУ. Также подачу ГВС отключили в детском саду №17 и лицее №6, сообщает КБУ Бердска. Отключение по указанным адресам произведено до устранения дефекта.

Кроме того, до сих пор нет горячей воды у потребителей ЦТП-2Б в связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей.

Горячей воды не будет у потребителей по адресам: переулок Больничный 3а,9,ул.Островского 57,ул.Свердлова 5,12,12а, школа № 9,мед.училище,ул.Островского 84,86,ул.Седова 4,ул.Орджоникидзе 4 с 8 утра 7.10.2019 года до 16.00 11 октября 2019 года.

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От редакции

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Аноним, 09 октября 2019 11:56
На ЦТП-12 безконечное отключение по горячей воде!!! Неужели нельзя отремонтировать сети и забыть за лето уже отключали раз 5 !!!

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