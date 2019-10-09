Пытали утюгом задержанных полицейские в Саратове

Рассказ о пытках в полиции был опубликован в Telegram-канале «Театр взрослого зрителя»: якобы из обвиненного в краже крупной суммы 31-летнего жителя поселка Соколовый показания выбивали при помощи пыток. Сначала мужчину избивали, а затем прижигали утюгом.

Возбуждено уголовное дело о пытках утюгом в отделе полиции Саратова

Возбуждено уголовное дело в отношении саратовских полицейских, которые могли быть причастны к пыткам задержанного. О возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) корреспонденту ИА «Свободные новости» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области. От более подробных комментариев в силовом ведомстве отказались.

«В настоящее время УСБ проводит проверка. Если вина сотрудников будет доказана, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством и уволены из органов внутренних дел», — сообщили корреспонденту ИА «Свободные новости» в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

Рассказ о пытках в полиции был опубликован в Telegram-канале «Театр взрослого зрителя»: якобы из обвиненного в краже крупной суммы 31-летнего жителя поселка Соколовый показания выбивали при помощи пыток. Сначала мужчину избивали, а затем прижигали утюгом.

«Жертву зафиксировали в лежачем положении на полу с помощью стула и несколько раз приложились к обнаженным ягодицам утюгом, одновременно выпуская из него пар. В итоге парень оговорил себя», — сообщил автор канала.

Источник: fn-volga.ru