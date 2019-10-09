Длинные выходные ждут россиян в ноябре

День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими.

Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м

День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в Роструде.

Так, россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.

День народного единства отмечается с 2005 года.



Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м, когда Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город.

Источник: РИА Новости