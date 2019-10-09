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Бесплатными для всех станут туалеты на железнодорожных вокзалах в России

12:30 09.10.2019 Фото: pixabay.com
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Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан на стоимость данных услуг. Примерно 20% от всех обращений, так или иначе, носили негативный характер.

Бесплатными для всех станут туалеты на железнодорожных вокзалах в России
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными для всех

РЖД с 1 января 2020 года сделают посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования бесплатным для всех, сообщили в дирекции железнодорожных вокзалов.
«С 1 января 2020 года (будет бесплатный вход, – ред.). Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан на стоимость данных услуг. Примерно 20% от всех обращений, так или иначе, носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната». Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», – цитирует РИА Недвижимость сообщение пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов.

Отмечается, что на 80 российских железнодорожных вокзалах данная услуга уже предоставляется бесплатно.
Сейчас бесплатно туалетными комнатами на вокзалах пользуются пассажиры, для этого надо предъявить билет на поезд, и некоторые категории граждан-льготников.
Ранее радио Sputnik сообщало, что в СК назвали причину утечки личных данных сотрудников РЖД.

Источник: radiosputnik.ria.ru

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