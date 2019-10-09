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Лукашенко: Донбасс — это конфликт России и Украины

11:00 09.10.2019
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По мнению белорусского лидера, урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по этой проблеме.

Лукашенко: Донбасс это конфликт России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по этой проблеме. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на международном форуме «Минский диалог».

«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР — непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», — отметил Лукашенко.

Тогда, считает он, «будет место и ДНР, и ЛНР». «Тогда будут подвижки и по 400 км границы (РФ и Украины), и проведение там выборов, и создание некой милиции и т.д.», — заявил белорусский лидер.

«Когда мы обсуждали этот вопрос [с президентом Украины Владимиром Зеленским] я сказал, что надо идти на какие-то контакты, потому что война на твоей территории», — отметил Лукашенко. «Он (Зеленский) сказал, что так и понимает проблему — это война на земле Украины. Поэтому надо решать эту проблему», — добавил белорусский президент. Лукашенко сказал, что «нельзя упрекнуть президента Украины в том, что он не старается решить эту проблему». «Многое зависит от нас, и мы должны взять на себя большую ношу, большую часть в решении этой проблемы», — заявил глава белорусского государства.

Он считает экзаменом для Европы ее действенное участие в урегулировании конфликта в Украине. «Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт — это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет — будем собираться, разговаривать. Но толку будет мало», — констатировал Лукашенко. «Пока Европа безмолвствует, ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека (Зеленского)», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер вновь высказался о необходимости привлечения США к украинской проблеме. «Почему без США невозможно решить эту проблему? Вы же знаете, насколько США вовлечены на Украине не только в проблему Крыма, Донбасса, целостности Украины. Но и вообще, во все политические и экономические процессы», — констатировал Лукашенко. При этом он упрекнул президента США Дональда Трампа за его заявления о том, что «Европа ничего не делает» по урегулированию конфликта. «Это сбросить с больной головы на здоровую. Если Америка, которая втянута в этот конфликт, не начнет шевелиться, то ничего не будет сделано», — заключил Лукашенко.

Источник: ТАСС

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