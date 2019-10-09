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Закон о блокировке электронной почты и мессенджеров россиян внесли в Госдуму

10:15 09.10.2019 Фото: pixabay
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Законопроект, предлагающий блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации, направлен в первую очередь против «телефонных террористов».

Закон о блокировке электронной почты и мессенджеров россиян внесли в Госдуму
«Телефонные террористы» постоянно совершенствуют тактику и активно применяют как IP-телефонию и СМС

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова сообщила, что законопроект направлен в первую очередь против «телефонных террористов».

Законопроект, предлагающий блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации, направлен в первую очередь против «телефонных террористов», сообщила ТАСС первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, которая является одним из авторов документа.

Законопроект внесла на рассмотрение Госдумы во вторник группа сенаторов во главе с председателем этого комитета Андреем Клишасом. Речь идет о новой редакции уже предлагавшейся им инициативы, так как «попытка разграничения мессенджеров и электронной почты в предыдущей редакции законопроекта потребовала уточнения».

«Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании», — пояснила Бокова.

Отвечая на вопрос, будет ли блокировка временной или пожизненной, сенатор отметила, что действующее законодательство предусматривает порядок разблокировки.

По статистике, в том числе МВД России, на которую опирались авторы при разработке законопроекта, за первые месяцы 2019 года в РФ поступило около 2 тыс. анонимных сообщений с угрозами взрывов 4,4 тыс. объектов. Такие сообщения были зафиксированы в 75 регионах, в 186 городах из-за них эвакуировали более 2 млн человек. Только в Москве ущерб от «телефонного терроризма» составил 150 млн рублей, а по всей России он оценивается примерно в 500 млн.

«Материальный ущерб по причине эвакуации одного торгового центра от сообщения о ложном минировании составляет порядка 2 млн рублей», — сказала Бокова.

При этом, по ее словам, «телефонные террористы» постоянно совершенствуют тактику и активно применяют как IP-телефонию и СМС, так и электронную почту. Так, по статистике на 1 июля 2019 года, с 126 почтовых ящиков было отправлено 901 анонимное сообщение террористической направленности.

Источник: ТАСС

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От редакции

Катастрофа?

Аноним, 09 октября 2019 11:29
Блокировать электронную почту против телефонных террористов. Думаю даже конченому путриоту должно стать смешно...

С другой стороны если бы блокировками можно было что-то решить, мы бы до сих пор жили в СССР. Умные люди говорят, что если Трампа не "уйдут" в этом году, то Путин уходит в следующем. Трепещите путриоты. Вероятно уже скоро вам придётся переобуваться в воздухе как вы привыкли и кланяться новому лидеру-во-веки-веков.

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