Минфин и СК привлек в ответчики на 380 тыс. рублей осужденный за растрату экс-депутат из Бердска

Алексей (Николаевич) Осин, бывший директор УК «Жилстройсервис», требует компенсации за лишние 19 дней ареста и за привлечение по одному из 11 эпизодов уголовного дела, по которому суд его оправдал.

Суд над Алексеем Осиным длился два года

Сегодня, 8 октября, состоится очередное предварительное заседание по иску осужденного бывшего депутата горсовета Бердска и бизнесмена Алексей (Николаевича) Осина. Он требует возместить моральный вред за арест и незаконное уголовное преследование. Осин, осужденный на 2,5 года за ущерб Комбинату бытовых услуг в размере 7,9 млн рублей, просит сатисфакции.

Дело поступило в бердский суд в июне 2019 года. Но дважды судья Сергей Мельчинский переносил предварительные слушания в связи с тем, что менялся ответчик. Первоначально в иске фигурировал бердский отдел Следственного комитета. Позже в качестве «надлежащего ответчика» определили управление СКР по Новосибирской области. Теперь добавилось Министерство финансов России в лице его регионального подразделения.

Рассмотрение дела по существу назначено на 5 ноября.

В октябре 2018 года суд назначил Осину наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Но в ходе расследования и судебного следствия он находился под стражей на 19 дней больше. За это он просит компенсации — морального вреда 30 тыс. рублей и материального 50 тыс. рублей, прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского суда Наталья Сафронова.

Второе заявление Осина в суд касается его оправдания по одному из 11 эпизодов уголовного дела. Суд признал Осина невиновным по ч. 3. ст. 160 УК РФ — растрата. В этой части он тоже просит взыскать моральный и материальный вред в размере 300 тыс. рублей.

Дело Осина

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд признал Алексея Осина виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, а также в нескольких эпизодах присвоения и растраты чужого имущества с использованием служебного положения.

Следствие считало, что деньги Осин потратил на покупку электроники и техники, а также на оплату обучения в Томском филиале РАНХиГС. Но суд оправдал Осина в этой части инкриминируемых ему преступлений.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, Алексей Осин, являясь единственным участником ООО «УК «Жилстройсервис» принял решение о направлении на обучение директора ООО «УК «Жилстройсервис», которое было оплачено за счет средств юридического лиц. При этом директор прошел курс обучения, получил диплом о высшем образовании по специальности «Государственное и муниципальное управление», что соответствует выполняемой им работе в ООО «УК «Жилстройсервис». Таким образом, Осин, оплатив образование в Томском филиале ФГОУ ВПО СибАГС, не имел никакой корыстной заинтересованности, поэтому его действия не могут оцениваться как хищение, в связи с чем он подлежит оправданию за отсутствием состава преступления, — сказано в приговоре, который вступил в законную силу.

По остальным эпизодам Осин признан виновным. Согласно приговору, он причинил ущерб в 7,9 млн рублей МУП «КБУ». Эти деньги Комбинат сбытовых услуг сейчас пытается взыскать с Осина в порядке гражданского судопроизводства.

По данным следствия, Осин с августа 2010 по март 2015 года, являясь директором УК «Жилстройсервис», заключил с собственниками квартир договоры на управление 21 многоквартирным домом в Бердске. Для предоставления коммунальных услуг бердчанам Осин также заключил договоры на поставку тепловой энергии и горячей воды с бердским Комбинатом бытовых услуг. Жильцы исправно оплачивали коммуналку в кассах и на расчетные счета ООО «УК «Жилстройсервис», но до КБУ деньги не доходили.

Как гласило следствие, в результате преступной деятельности муниципальному предприятию был причинен многомиллионный ущерб. Кроме того, действия Осина повлекли введение в отношении должника – ООО «УК «Жилстройсервис» — процедуры банкротства.

В ходе расследования уголовного дела были выявлены еще 11 эпизодов преступной деятельности Осина, выразившиеся в хищении денег, принадлежащих ООО «УК «Жилстройсервис». Так, обвиняемый систематически в течение нескольких лет получал вверенные ему денежные средства, принадлежащие обществу, в подотчет. Деньги присваивал и в последующем распоряжался ими по своему личному усмотрению.