Нож для Сталина хранится в музее Бердска

Нож «Слон и Моська» отлит из высококачественной бронзы

Работу известного скульптора Андрея Гамулина считают гордостью фондов музея Бердска его сотрудники. Предмет гордости — нож, тринадцатый предмет из письменного прибора, созданного по мотивам басен Крылова. Остальные 12 предметов хранятся в Государственном историческом музее.

Историю создания письменного прибора сотрудники музея узнали из воспоминаний Андрея Гамулина, хранящихся в архивном фонде. Он писал: «В 1909 году я работал и учился у известного по тому времени скульптора-анималиста Обера. Здесь я работал как орнаменталист, но, находясь среди скульптур животного мира, я наблюдал и делал для себя новые открытия. Я решил работать и учится в этом направлении. Но как начать? И что начать? У меня мелькнула мысль проиллюстрировать басни Крылова в скульптуре. Я думал, на каких подставках разместить скульптуры, и решил скомпоновать письменный прибор с иллюстрациями басен Крылова. Я рассказал о своем намерении скульптору Оберу, он одобрил мои идеи, и я стал под наблюдением Обера работать над прибором.

В 1913 году прибор был готов. Он был отлит из бронзы и поставлен на подставки из красного мрамора. Прибор находился в Петербурге у частного лица до 1930 года, затем я забрал его в Новосибирск, и в 1934 году прибор был выставлен на Краевой художественной выставке в Новосибирске. Об этой работе хранятся положительные отзывы».

Письменный прибор был создан в 1913 году

В Москве 22 декабря 1949 года была торжественно открыта «Объединенная выставка подарков товарищу И.В. Сталину», приуроченная к 70-летию главы советского государства. Сразу в двух музеях столицы – Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Музее революции. Это были подарки, исчисляющиеся тысячами, которые прислали вождю как партийные организации, так и простые люди. Среди даров можно было увидеть ковры и гобелены, живописные полотна и художественную вышивку, изделия из ценных пород камня, редкие по красоте курительные трубки. А еще — письменный прибор, изготовленный в 1913 году Андреем Гамулиным. Подарок этот был очень актуальным, ведь все знали, что басни Крылова приходились по душе Иосифу Сталину. Зрители воспринимали гарнитур для письменного стола как современную работу, более того многие посетители высказывали пожелание о массовом выпуске предметов прибора для украшения быта трудящихся.

В течение четырех лет посетители музеев могли полюбоваться на подарки для Сталина. После смерти вождя экспонаты распределили по разным музеям. Письменный прибор Гамулина осел в Государственном историческом музее.

Почему письменный нож «Слон и Моська» Андрей Гамулин не отправил на выставку вместе с остальными предметами, доподлинно неизвестно. Были предположения, что он ему не совсем нравился. Но это только предположения. Между тем «Слон и Моська» долгие годы хранился в семье скульптура как реликвия. В 2002 году внучка Гамулина Наталья Андреева передала его в дар бердскому историко-художественному музею.

Сотрудники музея считают нож для разрезания бумаги гордостью музейных фондов

Вот что рассказывают сотрудники музея посетителям: «Работая над гарнитуром, Гамулин стремился к максимальной передаче литературного замысла И.А. Крылова. Персонажей басни «Слон и Моська» он разместил на рукоятке ножа для разрезания бумаги, передав повествовательность и занимательность сюжета, его юмористически-шутливая интонация определили характер пластического образа как композицию в целом, так и каждого персонажа в отдельности. Изображение головы слона выполнены обобщенными мягкими мазками, а фигурка собачки Моськи, наоборот более четкая и проработанная. Пропорции животных смещены и подчеркнуто нарушены.

Нож и декоративные элементы цельнолитые, выполнены из высококачественной бронзы, поверхность подвергнута незначительной прочеканке. Это обусловлено не только спецификой художественной манеры скульптора, но и тщательностью подготовки модели.

Характер литья свидетельствует о высоком профессионализме литейщика и достаточном оборудовании литейной мастерской. Несомненно, что подобный предмет мог быть отлит только по специальному заказу».