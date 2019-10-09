Фекальный потоп: Проткнувший буром трубу признал вину, закрыли саркофагом коллектор в Бердске

Подрядчик из р. п. Линево «Жилсервис», повредивший коллектор в Речкуновской зоне отдыха, подписал акт. Через два дня место коммунальной аварии засыплют грунтом — после того, как застынет бетон.

Место, где фонтаном вырвались наружу фекальные воды в Речкуновке

Компания «Жилсервис» из р. п. Линево Искитимского района признала свою вину в повреждении канализационного коллектора в Речкуновской зоне отдыха Бердска. Первоначально, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук, подрядчик отказывался подписывать акт, предполагая, что труба лопнула из-за газовой коррозии.

Коммунальную аварию с разливом фекальных вод в Ручкуновке ликвидировал муниципальный КБУ за три дня. 1 октября утром компания «Жилсервис», подрядчик управления капитального строительства, которая прокладывала водовод в Речкуновке, проткнула буром проходческой машины канализационный коллектор. Фекальные воды под высоким давлением фонтанов вышли наружу через дыру размером 10 см.

Стоки, идущие по коллектору диаметром 1000 мм со всего Бердска, затопили 8 домовладений. На некоторых участках фекальные воды попали не только на огороды, но и в жилые дома. Пострадавшим предложили переехать в маневренное жилье и продезинфицировать землю. Но и от того, и от другого, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», речкуновцы отказались.

8 октября отремонтированную труба залили бетонным саркофагом, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко. Как только бетон застынет, котлован закопают и перенаправят фекальные воды по основной нитке коллектора. Сейчас они перекачиваются в Новосибирск по резервному трубопроводу. Это произойдет ориентировочно 10 октября.

Но на этот точку в «фекальной эпопее» бердский КБУ не поставит. Предстоит взыскать с линевского ООО «Жилсервис» затраты на устранение коммунальной аварии. По словам Алексеенко, подрядчик все-таки согласился подписать акт о повреждении на коллекторе, после чего его забетонировали.

— Подрядчик видел дырку, есть факт, что это сделал он, а не коррозия — стенки коллектора там довольно толстые. Акт подписан тремя сторонами — управлением капитального строительства, его подрядчиком и нами. Документально все зафиксировали, — отметил Александр Алексеенко.

Но пока не решено, в досудебном порядке «Жилсервис» возместит убытки или придется встречаться в суде. По словам Алексеенко, пока Комбинат подсчитывает затраты на покупку материалов, использование техники и рабочей силы.

Директор УКСа Антон Антонов полагает, что «Жилсервис», скорее всего, попытается договориться с бердским КБУ без судебных разбирательств.

После того, как котлован на месте аварии сделают «обратную засыпку», Центр муниципальных услуг помоет дорогу дезинфицирующим раствором. Кроме того, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», предстоит обеззаразить лес, куда отвели сточные воды во время фекального потопа. Управление природными ресурсами вместе с лесхозом планируют снять верхний слой грунта и завезти новый. Но сначала оценку масштаба бедствия должен дать Рослесхознадзор.