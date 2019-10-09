С дома моды Вячеслава Зайцева взыскивает 58 млн рублей власть Москвы

В Арбитражном суде зарегистрирован иск столичного департамента городского имущества. О причине имущественного спора пока не известно, к производству иск пока не принят.

81-летний Вячеслав Зайцев — один из самых знаменитых советских модельеров

В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск столичного департамента городского имущества о взыскании более 58 млн рублей с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». О причине имущественного спора пока не известно, к производству иск пока не принят.

81-летний Вячеслав Зайцев — один из самых знаменитых советских модельеров, получивший международную известность еще в советские времена — он стал первым модельером из СССР, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже, а также медаль и диплом почетного гражданина Парижа. В 1979 году Вячеслав Зайцев ушел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды, — напоминает агентство РИА «Новости». Со временем этот дом моды стал называться Slava Zaitsev. Там создаются авторские коллекции haute couture и prêt-à-porter.

Эксперты отмечают самобытный стиль модельера, в котором заметно влияние народных мотивов. Зайцев работал над сценическими образами таких звезд, как Муслим Магомаев и Иосиф Кобзон, Тамара Синявская и Людмила Зыкина, Александр Стрельченко и Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Эдита Пьеха.

источник: Новые известия