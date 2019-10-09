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Ждут на диспансеризацию и обследование онкологом и кардиологом горожан в Бердске

18:45 09.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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В Бердске пройдет городской день диспансеризации. Узкие специалисты обследуют горожан дополнительно по предварительной записи и направлению от терапевта.

Ждут на диспансеризацию и обследование онкологом и кардиологом горожан в Бердске
В рамках дня диспансеризации проведут прием узкие специалисты по записи и направлению в Бердске

Напоминаем, что 12 октября в поликлиниках №1 и №2 пройдет городской день диспансеризации. Как писал «Курьер. Среда. Бердск» в этот день бердчане смогут оценить состояние своего здоровья, определить группу здоровья и группу диспансерного наблюдения.

Диспансеризацию проведут во взрослых поликлиниках №1 и №2 и в Центре здоровья с 9.00 до 15.00.

Обследоваться можно по месту прикрепления, но по предварительной записи:

— Взрослая поликлиника №1 по адресу: ул. Островского, 53, с 8.00 до 16.00, а так же в субботу с 8.00 до 15.00, по телефонам 2-18-81, 3-04-73, 3-07-73;

— Взрослая поликлиника №2 по адресу: ул. Боровая, 109, с 8.00 до 20.00, а так же в субботу с 9.00 до 15.00, по телефонам 4-34-21; 4-34-20;

В Центре Здоровья по адресу: ул. Островского, 53, 4 этаж с 16.00 до 20.00, по телефону 2-66-57.

Дополнительно по направлению врача организован прием пациентов врачом онкологом, хирургом, офтальмологом, эндокринологом, урологом, кардиологом, неврологом.

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От редакции

Пойдете на обследование?

Т-Яна, 09 октября 2019 13:00
По направлению от терапевта? Появилась возможность к нему записаться? Верится с трудом)))

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