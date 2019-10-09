09.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Миф или правда? Действительно ли холестерин влияет на возникновение атеросклероза?

10:28 09.10.2019 Фото: pixabay.com
0
Миф или правда? Действительно ли холестерин влияет на возникновение атеросклероза?
Сужение сосудов является главной причиной проблем с сердцем

Атеросклероз, при котором происходит сужение артерий, является одной из ведущих причин сердечного приступа и инсульта. Вопреки общепринятой теории немецкий кардиохирург Аксель Хаверих утверждает, что атеросклероз возникает вовсе не из-за холестерина, скапливаемого изнутри сосудов.

Именно с накоплением холестериновых бляшек, прилипающих к внутренним стенкам сосудов и артерий, связывают сегодня наличие такой опасной патологии как атеросклероз. Считается, что жировые отложения на стенках кровеносных сосудов кальцифицируются и делают сосудистую ткань неэластичной, склонной к повреждениям. При этом сосуды сужаются, что затрудняет нормальный кровоток, снабжающий сердце и мозг – возникают предпосылки к инфаркту и инсульту.

Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих утверждает: на самом деле пусковым механизмом атеросклероза является нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий, которое развивается из-за воспалительных процессов (например, возникающих при гриппе). По его словам, холестерин играет решающую роль в развитии атеросклероза только у людей, которые страдают от врожденного липидного обмена.

Кардиохирург указывает на то, что на наружной стенке артерий располагаются небольшие сосуды, которые снабжают их кислородом и питательными веществами. Когда эти сосуды повреждаются из-за воспалительных реакций, артериальные ткани лишаются нормального питания и кровоснабжения, начинается их регенерация.

«Атеросклероз следует рассматривать скорее как болезнь микрососудов. Артерии поражаются позже, только после них», — отмечает кардиолог.

В пользу такой теории Аксель Хаверих указывает на возрастание частоты сердечных приступов после эпидемий гриппа, при котором уровень воспаления в организме повышается. Эксперт убежден, что для предотвращения атеросклероза важно в первую очередь осуществлять профилактику инфекции и по возможности лечить все воспаления в организме.

«В качестве мер рекомендую обычную прививку от гриппа, а также реабилитацию хронических воспалений десен, слизистой желудка, носовых пазух, остеоартрита. Избавление от брюшного жира также способствует снижению риска атеросклероза, ведь он производит много воспалительных веществ. Среди обычных способов профилактики — здоровое питание, адекватный сон и большое количество физических упражнений», — поделился Аксель Хаверих.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы следите за состоянием своей сердечно-сосудистой системы? Что делаете чтобы помочь ее работе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что поможет при боли в суставах?
12:50 09-10-2019
Что поможет при боли в суставах?
Задержан несостоявшийся вор из пивного магазина «Золотая пена» Бердска
12:45 09-10-2019
Задержан несостоявшийся вор из пивного магазина «Золотая пена» Бердска
Регулярное употребление грибов снижает риск развития рака
12:35 09-10-2019
Регулярное употребление грибов снижает риск развития рака
Бесплатными для всех станут туалеты на железнодорожных вокзалах в России
12:30 09-10-2019
Бесплатными для всех станут туалеты на железнодорожных вокзалах в России
БердскСколько украла денег экс-чиновница из Бердска? Ответит бухгалтерская экспертиза
12:30 09-10-2019
Сколько украла денег экс-чиновница из Бердска? Ответит бухгалтерская экспертиза
К чему приводит ежедневное употребление кофе?
12:24 09-10-2019
К чему приводит ежедневное употребление кофе?
До 146 тыс. рублей получают зарплату медсестры в онкоцентре Блохина
12:15 09-10-2019
До 146 тыс. рублей получают зарплату медсестры в онкоцентре Блохина
БердскНож для Сталина хранится в музее Бердска
12:00 09-10-2019
Нож для Сталина хранится в музее Бердска
Длинные выходные ждут россиян в ноябре
11:45 09-10-2019
Длинные выходные ждут россиян в ноябре
БердскМинфин и СК привлек в ответчики на 380 тыс. рублей осужденный за растрату экс-депутат из Бердска 1
11:34 09-10-2019
Минфин и СК привлек в ответчики на 380 тыс. рублей осужденный за растрату экс-депутат из Бердска