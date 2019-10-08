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Подросток облил бензином, поджег и любовался, как горит девушка в Новосибирской области

20:38 08.10.2019 Фото: pixabay.com
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Трагедия произошла год назад. Юноша и его знакомая выпивали, поссорились, кавалер решил совершить убийство с особой жестокостью. Облил бензином спину 23-летней жертвы и поднес спичку.

Подросток облил бензином, поджег и любовался, как горит девушка в Новосибирской области
Когда 23-летняя девушка воспламенилась, она начала звать на помощь, а в это время 17-летний юноша смотрел, как горит его знакомая и мер к тушению не предпринимал

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора уголовного дела в отношении 18-летнего юноши в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенного с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), сообщили «Курьер.Среда.Бердск» в СК РФ по НСО.

По версии следствия, 15 августа 2018 года в ночное время 17-летний подросток находился в состоянии алкогольного опьянения на территории домовладения в селе Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области совместно с ранее знакомой 23-летней девушкой. В указанное время между ними произошел конфликт. После этого, подросток решил совершить убийство знакомой с особой жестокостью, он подошел сзади, облил ее бензином и поджег. Когда 23-летняя девушка воспламенилась, она начала звать на помощь, а в это время 17-летний юноша смотрел, как горит его знакомая и мер к тушению не предпринимал. Жители села услышали призывы о помощи и потушили пламя.

Потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов около 15% поверхности тела.

Приговором суда юноша приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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