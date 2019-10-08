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Скончалась председатель женсовета Бердска Наиля Зарецкая

18:17 08.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Наиля Гафуровна умерла после продолжительной болезни. Но она навсегда останется в памяти бердчан как добрый и отзывчивый человек, способный на самопожертвование. Прощание состоится 9 октября.

Скончалась председатель женсовета Бердска Наиля Зарецкая
В любую погоду Наиля Зарецкая спешила к тем, кто ждет помощи

7 октября 2019 года после продолжительной болезни скончалась Зарецкая Наиля Гафуровна, сообщили в пресс-центре мэрии во вторник, 8 октября. С 1996 года она возглавляла общественную организацию «Женский Совет Бердска».

Многие традиции в общественной жизни города были заложены под её активным руководством: благотворительная акция «Розовая ленточка на лацкане», День матери, профильные смены для многодетных и молодых семей, встречи тружеников тыла, заслуженных учителей и врачей России. За время проведения конкурсного движения женсоветом выиграно и реализовано свыше 10 проектов, направленных на решение проблем семьи, детей, людей преклонного возраста.

Наиля Гафуровна принимала личное участие в разработке и реализации городских программ, направленных на укрепление института семьи, поддержку женщин, подрастающего поколения. Она навсегда останется в летописи организаторов женского движения в городе.

Администрация Бердска выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Наиля Гафуровна нередко обращалась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой помочь нуждающимся. Кроме того, она была ярким и неравнодушным представителем бердской татарской диаспоры. Ни один национальный праздник не обходился без ее участия. Она отстаивала интересы малоимущих и обездоленных, многодетных семей и женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию. Уверены, что тысячи бердчан всегда будут помнить Зарецкую Наилю Гафуровну как очень доброго и отзывчивого человека, способного на самопожертвование.

Светлая ей память.

Прощание состоится 9 октября в 13:00 часов по адресу: ул. Свердлова, 2 (2 подъезд).

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Выражаем соболезнования родным и близким

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