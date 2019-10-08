Лада Веста — популярный автомобиль на каждый день

В 2019 году изготовитель этой модели оснастил машину обновленным рестайлингом, за счет чего интерьер и экстерьер автомобиля стали более современными, оригинальными и эстетичными.
Почему водители предпочитают купить Весту?
Основными особенностями, на которые обращают особенное внимание профессиональные водители при покупке Лады Весты, являются изменения, связанные с экстерьером и интерьером. Главными привлекательными чертами экстерьера в модели 2019 стали:
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Крышка капота с небольшими боковыми углублениями;
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Бампер, выполненный в виде буквы «Х»;
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Прямоугольные фары с галогенными лампами;
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Расширенная к низу решетка радиатора;
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Специальные углубления для противотуманных фар;
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Небольшие вырезы для дополнительной подачи воздуха в подкапотное пространство.
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Выдающимися особенностями интерьера Лады Веста, являются:
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На центральной консоли располагается увеличенный сенсорный дисплей, с расширенным функционалом;
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Приборная панель имеет три больших колодца, со встроенными стрелочными датчиками;
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Увеличенный объем багажника до 475 литров.
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Технические характеристики и преимущества модели
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Для бдительных водителей важны не только особенности интерьера и экстерьера, но и технические характеристики модели. В автомобиле Лада Веста такими характеристиками являются:
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Объем топливного бака – 55 литров;
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Класса автомобиля В;
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Бензиновый тип двигателя с объемом — 1,6 л;
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Мощность двигателя — 106 л.с;
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Передний привод;
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Максимальная скорость – 178 км/ч.
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Ориентируясь на эти и некоторые другие характеристики, покупатели принимают взвешенное решение о покупке этой модели. Как и в любом другом автомобиле, в модели Лада Веста 2019 года есть ряд преимуществ и недостатков. К основным плюсам Лады Веста относят:
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Легкое и маневренное управление;
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Оригинальный и современный дизайн;
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Вместительный багажник;
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Повышенная проходимость в сложных условиях;
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Расширенная обзорность для водителя;
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Увеличенная экономичность расхода топлива;
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Повышенная шумоизоляция;
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Возможность создания и поддержки идеального микроклимата.
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Плюсы этой отечественной модели автомобиля делают ее эффективной и удобной, а также выводят в один ряд с известными зарубежными марками авто. Главными конкурентами Лады Веста сегодня являются:
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Renault Logan;
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Nissan Almera;
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Ford Focus sedan.
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Учитывая высокий уровень технических данных и функционала конкурирующих моделей, можно однозначно сказать, что Лада Веста является сегодня престижным и презентабельным автомобилем.
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Где сегодня можно приобрести Ладу Веста, стоимость которой будет адекватной и обоснованной?
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Официальный дилер «Атлант Моторс», г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 16, atlant-salon.ru — широкий выбор автомобилей Лада в наличии, хорошие отзывы клиентов — рекомендуем!
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Автоцентр «Лада Приморский»;
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«Город русских машин»;
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«Интей»;
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«Прагматика».