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Лада Веста — популярный автомобиль на каждый день

17:03 08.10.2019
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История автомобиля Lada Vesta насчитывает не так много лет, как у других моделей от известных производителей.

Лада Веста популярный автомобиль на каждый день

В 2019 году изготовитель этой модели оснастил машину обновленным рестайлингом, за счет чего интерьер и экстерьер автомобиля стали более современными, оригинальными и эстетичными.

Почему водители предпочитают купить Весту?

Основными особенностями, на которые обращают особенное внимание профессиональные водители при покупке Лады Весты, являются изменения, связанные с экстерьером и интерьером. Главными привлекательными чертами экстерьера в модели 2019 стали:

  • Крышка капота с небольшими боковыми углублениями;

  • Бампер, выполненный в виде буквы «Х»;

  • Прямоугольные фары с галогенными лампами;

  • Расширенная к низу решетка радиатора;

  • Специальные углубления для противотуманных фар;

  • Небольшие вырезы для дополнительной подачи воздуха в подкапотное пространство.

      • Выдающимися особенностями интерьера Лады Веста, являются:

  • На центральной консоли располагается увеличенный сенсорный дисплей, с расширенным функционалом;

  • Приборная панель имеет три больших колодца, со встроенными стрелочными датчиками;

  • Увеличенный объем багажника до 475 литров.

    • Технические характеристики и преимущества модели

Для бдительных водителей важны не только особенности интерьера и экстерьера, но и технические характеристики модели. В автомобиле Лада Веста такими характеристиками являются:

  • Объем топливного бака – 55 литров;

  • Класса автомобиля В;

  • Бензиновый тип двигателя с объемом — 1,6 л;

  • Мощность двигателя — 106 л.с;

  • Передний привод;

  • Максимальная скорость – 178 км/ч.

  • Ориентируясь на эти и некоторые другие характеристики, покупатели принимают взвешенное решение о покупке этой модели. Как и в любом другом автомобиле, в модели Лада Веста 2019 года есть ряд преимуществ и недостатков. К основным плюсам Лады Веста относят:

  • Легкое и маневренное управление;

  • Оригинальный и современный дизайн;

  • Вместительный багажник;

  • Повышенная проходимость в сложных условиях;

  • Расширенная обзорность для водителя;

  • Увеличенная экономичность расхода топлива;

  • Повышенная шумоизоляция;

  • Возможность создания и поддержки идеального микроклимата.

  • Плюсы этой отечественной модели автомобиля делают ее эффективной и удобной, а также выводят в один ряд с известными зарубежными марками авто. Главными конкурентами Лады Веста сегодня являются:

  • Renault Logan;

  • Nissan Almera;

  • Ford Focus sedan.

  • Учитывая высокий уровень технических данных и функционала конкурирующих моделей, можно однозначно сказать, что Лада Веста является сегодня престижным и презентабельным автомобилем.


  • Где сегодня можно приобрести Ладу Веста, стоимость которой будет адекватной и обоснованной?


    Главными дилерами производителя в Санкт-Петербурге представлены следующие салоны:

  • Официальный дилер «Атлант Моторс», г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 16, atlant-salon.ru — широкий выбор автомобилей Лада в наличии, хорошие отзывы клиентов — рекомендуем!

  • Автоцентр «Лада Приморский»;

  • «Город русских машин»;

  • «Интей»;

  • «Прагматика».

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