Лада Веста — популярный автомобиль на каждый день

История автомобиля Lada Vesta насчитывает не так много лет, как у других моделей от известных производителей.

В 2019 году изготовитель этой модели оснастил машину обновленным рестайлингом, за счет чего интерьер и экстерьер автомобиля стали более современными, оригинальными и эстетичными.

Почему водители предпочитают купить Весту?

Основными особенностями, на которые обращают особенное внимание профессиональные водители при покупке Лады Весты , являются изменения, связанные с экстерьером и интерьером. Главными привлекательными чертами экстерьера в модели 2019 стали:

Крышка капота с небольшими боковыми углублениями;

Бампер, выполненный в виде буквы «Х»;

Прямоугольные фары с галогенными лампами;

Расширенная к низу решетка радиатора;

Специальные углубления для противотуманных фар;

Небольшие вырезы для дополнительной подачи воздуха в подкапотное пространство. Выдающимися особенностями интерьера Лады Веста, являются:



На центральной консоли располагается увеличенный сенсорный дисплей, с расширенным функционалом;

Приборная панель имеет три больших колодца, со встроенными стрелочными датчиками;

Увеличенный объем багажника до 475 литров. Технические характеристики и преимущества модели



Для бдительных водителей важны не только особенности интерьера и экстерьера, но и технические характеристики модели. В автомобиле Лада Веста такими характеристиками являются:

Объем топливного бака – 55 литров;

Класса автомобиля В;

Бензиновый тип двигателя с объемом — 1,6 л;

Мощность двигателя — 106 л.с;

Передний привод;

Максимальная скорость – 178 км/ч.

Ориентируясь на эти и некоторые другие характеристики, покупатели принимают взвешенное решение о покупке этой модели. Как и в любом другом автомобиле, в модели Лада Веста 2019 года есть ряд преимуществ и недостатков. К основным плюсам Лады Веста относят:

Легкое и маневренное управление;

Оригинальный и современный дизайн;

Вместительный багажник;

Повышенная проходимость в сложных условиях;

Расширенная обзорность для водителя;

Увеличенная экономичность расхода топлива;

Повышенная шумоизоляция;

Возможность создания и поддержки идеального микроклимата.

Плюсы этой отечественной модели автомобиля делают ее эффективной и удобной, а также выводят в один ряд с известными зарубежными марками авто. Главными конкурентами Лады Веста сегодня являются:

Renault Logan;

Nissan Almera;

Ford Focus sedan.

Учитывая высокий уровень технических данных и функционала конкурирующих моделей, можно однозначно сказать, что Лада Веста является сегодня престижным и презентабельным автомобилем.



Где сегодня можно приобрести Ладу Веста, стоимость которой будет адекватной и обоснованной?

Главными дилерами производителя в Санкт-Петербурге представлены следующие салоны:

Официальный дилер «Атлант Моторс», г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 16, atlant-salon.ru — широкий выбор автомобилей Лада в наличии, хорошие отзывы клиентов — рекомендуем!

Автоцентр «Лада Приморский»;

«Город русских машин»;

«Интей»;