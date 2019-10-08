СМИ: Не могут закопать могилы одиноких и безродных людей в Барнауле

Следователям СК предстоит изучить факты, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, на предмет халатности.

В ходе проверки следователям предстоит изучить факты, изложенные в сообщении средства массовой информации

На сайте одного из информационных агентств сети Интернет опубликовано сообщение о том, что на городском кладбище Барнаула несколько дней не могут закопать могилы людей, не имеющих родственников. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка.

В ходе проверки следователям предстоит изучить факты, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.