08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

СМИ: Не могут закопать могилы одиноких и безродных людей в Барнауле

17:45 08.10.2019 Фото: Wikimedia Commons
0

Следователям СК предстоит изучить факты, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, на предмет халатности.

СМИ: Не могут закопать могилы одиноких и безродных людей в Барнауле
В ходе проверки следователям предстоит изучить факты, изложенные в сообщении средства массовой информации
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
СМИ: Не могут закопать могилы одиноких и безродных людей в Барнауле

СМИ: Не могут закопать могилы одиноких и безродных людей в БарнаулеКто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы?Ещё 64 новостей

На сайте одного из информационных агентств сети Интернет опубликовано сообщение о том, что на городском кладбище Барнаула несколько дней не могут закопать могилы людей, не имеющих родственников. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка.

В ходе проверки следователям предстоит изучить факты, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему так произошло?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подросток облил бензином, поджег и любовался, как горит девушка в Новосибирской области
20:38 08-10-2019
Подросток облил бензином, поджег и любовался, как горит девушка в Новосибирской области
БердскСкончалась председатель женсовета Бердска Наиля Зарецкая
18:17 08-10-2019
Скончалась председатель женсовета Бердска Наиля Зарецкая
БердскВкусняшки для косуль: 800 веников и восемь тонн сена заготовило охотобщество Бердска
18:00 08-10-2019
Вкусняшки для косуль: 800 веников и восемь тонн сена заготовило охотобщество Бердска
СМИ: Не могут закопать могилы одиноких и безродных людей в Барнауле
17:45 08-10-2019
СМИ: Не могут закопать могилы одиноких и безродных людей в Барнауле
Пять часов насиловал 2-летнюю малышку маньяк в Индии
17:30 08-10-2019
Пять часов насиловал 2-летнюю малышку маньяк в Индии
БердскЗа травмы в ДТП автоледи взыскивает 177 тыс. рублей с водителя и хозяина маршрутки №7 в Бердске 3
17:15 08-10-2019
За травмы в ДТП автоледи взыскивает 177 тыс. рублей с водителя и хозяина маршрутки №7 в Бердске
Лада Веста - популярный автомобиль на каждый день
17:03 08-10-2019
Лада Веста - популярный автомобиль на каждый день
Покончил с собой начальник рудника "Мир" в СИЗО Якутска
17:00 08-10-2019
Покончил с собой начальник рудника
Продал данные о 5000 кредитных карт преступным группам сотрудник Сбербанка 1
16:45 08-10-2019
Продал данные о 5000 кредитных карт преступным группам сотрудник Сбербанка
Выбор за тобой: Выбирают народного участкового жители Новосибирской области 1
16:45 08-10-2019
Выбор за тобой: Выбирают народного участкового жители Новосибирской области