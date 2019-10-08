Покончил с собой начальник рудника «Мир» в СИЗО Якутска

Алексей Бурксер был задержан по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба.

4 августа 2017 года на руднике «Мир» в Якутии произошел прорыв воды в шахту

По данным ТайгаПост, сегодня, 8 октября, в следственном изоляторе Якутска покончил с собой начальник подземного рудника «Мир» компании «АЛРОСА». Накануне Алексей Бурксер был задержан по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба.

Официальные органы не комментируют информацию ТайгаПост о самоубийстве начальника рудника. Однако источники издания ее подтверждают. Вчера по ходатайству Следственного комитета Бурксер вместе с исполняющим обязанности главного инженера рудника Александром Манном были взяты под стражу. Ведомство сообщило, что начальник пытался скрыться, а Манн оказывал противодействие следствию.

4 августа 2017 года на руднике «Мир» в Якутии произошел прорыв воды в шахту, в результате которого погибли восемь человек. Рудник до сих пор не восстановлен. Самоубийство одного из главных фигурантов уголовного дела о трагедии на «Мире» вызывает много вопросов. В Следкоме заявляли, что продолжают устанавливать причастность к аварии других сотрудников АЛРОСА. Теперь все очень логично замкнуть на Бурксере…

Источник: taigapost.ru