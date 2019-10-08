08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Продал данные о 5000 кредитных карт преступным группам сотрудник Сбербанка

16:45 08.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Службой безопасности банка во взаимодействии с правоохранительными органами были изъяты все украденные сведения и зафиксированы доказательства этого.

Продал данные о 5000 кредитных карт преступным группам сотрудник Сбербанка
Сбербанк сообщает о дополнительных фактах, выявленных в ходе расследования по обнаружению канала утечки данных учетных записей по кредитным картам клиентов

7 октября 2019 года, Москва — Сбербанк ранее уже сообщал о завершении внутреннего расследования, в результате которого был выявлен злоумышленник, сейчас с ним работают правоохранительные органы.

Службой безопасности банка во взаимодействии с правоохранительными органами были изъяты все украденные сведения и зафиксированы доказательства этого.

Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными.

Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.

Источник: Сбербанк

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пользуетесь услугами Сбербанка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗа травмы в ДТП автоледи взыскивает 177 тыс. рублей с водителя и хозяина маршрутки №7 в Бердске
17:15 08-10-2019
За травмы в ДТП автоледи взыскивает 177 тыс. рублей с водителя и хозяина маршрутки №7 в Бердске
Лада Веста - популярный автомобиль на каждый день
17:03 08-10-2019
Лада Веста - популярный автомобиль на каждый день
Покончил с собой начальник рудника "Мир" в СИЗО Якутска
17:00 08-10-2019
Покончил с собой начальник рудника
Продал данные о 5000 кредитных карт преступным группам сотрудник Сбербанка
16:45 08-10-2019
Продал данные о 5000 кредитных карт преступным группам сотрудник Сбербанка
Выбор за тобой: Выбирают народного участкового жители Новосибирской области
16:45 08-10-2019
Выбор за тобой: Выбирают народного участкового жители Новосибирской области
БердскЗакатали в асфальт: Строительство дороги к детсаду в микрорайоне Южном Бердска подошло к концу 1
16:30 08-10-2019
Закатали в асфальт: Строительство дороги к детсаду в микрорайоне Южном Бердска подошло к концу
БердскНесчастный случай с переломом позвоночника 7-классницы проверяют в школе №2 Бердска
16:27 08-10-2019
Несчастный случай с переломом позвоночника 7-классницы проверяют в школе №2 Бердска
БердскВам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон "Моя ласточка" "Курьер.Среда.Бердск" 2
16:18 08-10-2019
Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон
По семь раз ударила ножом малышей после ссоры с мужем мать в Набережных Челнах
16:15 08-10-2019
По семь раз ударила ножом малышей после ссоры с мужем мать в Набережных Челнах
Стоит ли начинать строительство дома зимой?
16:09 08-10-2019
Стоит ли начинать строительство дома зимой?