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Пять часов насиловал 2-летнюю малышку маньяк в Индии

17:30 08.10.2019 Фото: pixabay.com
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Когда дверь похитителя вскрыли, ребенок лежал без сознания. Девочку доставили в больницу, где медики констатировали ее смерть. Извращенца приговорили к смертной казни.

Пять часов насиловал 2 летнюю малышку маньяк в Индии
В Индии казнят маньяка, пять часов насиловавшего двухлетнюю девочку

Индийского насильника, похитившего двухлетнего ребенка, приговорили к смертной казни. Преступник пять часов насиловал девочку, пока она не умерла, отметили в издании Mirror.

Ужасающее своей жестокостью преступление произошло в 2012 году в индийском штате Махарашта. Высшую меру наказания вынесли маньяку, известному под именем Рави, на прошлой неделе.

«Противоестественные отношения с двухлетним ребенком продемонстрировали грязный и извращенный ум, ужасающую жестокость», — заключили судьи, вынося смертный приговор.

По данным следствия, маньяк похитил ребенка, запер снаружи дом, чтобы люди думали, что его нет дома.

Когда сотрудники правоохранительных органов вышли на след возможного похитителя и вскрыли его жилище, ребенок лежал без сознания. Девочку доставили в больницу, где медики констатировали ее смерть.

Источник: ren.tv

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