Стоит ли начинать строительство дома зимой?

Современные технологии строительства шагнули далеко вперед, и сейчас в любую погоду и любой сезон можно построить дом

Сейчас в любую погоду и любой сезон можно построить дом

Одним из главных преимуществ возведения дома в зимнее время является снижение цен на материалы и выполнение работ. Зима является наименее распространенным временем года, в которое производятся такие мероприятия. Именно поэтому, в магазинах наблюдаются очень привлекательные скидки и акции на материалы, которые будут необходимы. Также будет легче найти качественную бригаду строителей, ведь самый пик уже завершился.

Немаловажным фактором зимой является удобство хранения материалов. В другое время года, на их качество могут повлиять дожди и перепады влажности. Зимой же достаточно только убрать снег и материалами можно будет пользоваться. А меньшее количество напитанной влаги в деревянных изделиях с последующим постепенным высыханием приводят к минимальным деформированиям. Также в холод насекомые, плесень и грибок не будут досаждать своими негативными действиями.

Однако в строительстве зимой также наблюдаются некоторые трудности. Короткий световой день препятствует длительным работам, что увеличивает срок строительства. Сильно промерзший грунт для фундамента копать намного тяжелее, хотя данную проблему можно решить, заблаговременно подготовив площадку летом или весной.

Секреты возведения фундамента

Само же возведение фундамента зимой имеет две стороны медали. С одной стороны – вода, которая находится в бетонной смеси при замерзании — расширяется, вследствие чего сам фундамент становится пористым и хрупким. В таком случае его необходимо утеплить и согревать. Для этого существует несколько способов, таких как «эффект термоса», подразумевающий ограждение фундамента от внешней среды, заливка теплого раствора или обогревание с помощью тепловых пушек. С другой стороны – на данный момент, применяются противоморозные добавки, которые позволяют в обычном режиме осуществлять заливку фундамента.

Подумаем про возведение стен

Считается, что выкладка стен зимой является более качественной, поскольку процесс затвердевания и высыхания происходит постепенно, по сравнению с летом, когда палящее солнце приводит к мелким трещинам. Такой процесс подразумевает добавление в раствор специальных добавок и использование подогретой воды. Именно теплая вода позволяет не замерзнуть готовой смеси в минусовую температуру.

Если же для дома используется деревянный брус, то главное о чем стоит побеспокоиться, так это над тем, чтобы дерево не намокло. Сам снег ему не навредит, а оттепель может привести к проникновению влаги внутрь бруса, что приведет к его деформации и гниению.

Внутренняя отделка

Внутренние работы тоже могут производиться в холодное время года. Так, например, никто не запрещает осуществлять прокладывание проводки и установку отопления. Можно даже совершить пробный запуск воды, но после следует всю воду слить, дабы от морозов трубы не лопнули. Не рекомендуется производить отделочные работы, такие как штукатурка, поклейка обоев, натяжка потолков — таким работам необходимо теплое время года из-за их специфики. Но вот монтаж пластиковых окон вполне возможен.

Как быть с крышей дома?

Зима – одна из наиболее удобных времен года для возведения крыши, что позволяет использовать любые материалы. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на деревянные конструкции. Сильный мороз (свыше -20С) приводит к хрупкости деревянных материалов, что может привести к возникновению трещин при их монтаже. Лучше дождаться потепления и тогда работать с деревом. Кровельные же материалы могут быть любыми, за исключением битума, поскольку его следует укладывать при высоких температурах. Главное при перекрытии крыши следует производить качественный крепеж всех деталей, не пытаясь сэкономить на данном этапе строительства.

Если начинать стройку зимой, то уже следующей осенью можно ее полностью закончить и наслаждаться новосельем. И как говорил великий русский поэт Н.В.Гоголь: «Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор — в руки, и пошел рубить себе новую избу».