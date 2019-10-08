Вкусняшки для косуль: 800 веников и восемь тонн сена заготовило охотобщество Бердска

В охотничьих угодьях бердского охотобщества водится около 700 косуль

Не испытывают голода дикие животные и птицы в охотхозяйствах Бердска. То что наросло и созрело за лето, а иногда с избытком, например, калина и рябина, хватает для пищи травоядному зверью.

Между тем, сотрудники бердского охотобщества, в ведении которого находятся Тулинское и Маюровское охотничьи угодья, уже сделали запасы на зиму, которые очень пригодятся для подкормки косуль в снежную зиму. Дополнительную «трапезу» егеря приготовили для лосей и зайцев — сделали подрубку осины. И все зверье обеспечили солонцами — минеральной подкормкой, которую разложили на разных участках охотхозяйств.

— Если выпадет большое количество снега, косули останутся без корма, на этот случай мы заготовили на два хозяйства 80 центнеров сена, 800 березовых и осиновых веников, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского охотобщества Игорь Кашин.

И сено, и веники в снежную зиму раскладывают по кормушкам. И к этим кормушкам егеря на снегоходах прокладывают тропы.

По словам Игоря Кашина, в Маюровском и Тулинском охотхозяйствах насчитывается порядка 700 косуль.

С 1 ноября откроется сезон охоты на косуль. Продлится он до 15 декабря. Охотникам разрешено добыть в двух хозяйствах более 80 животных.

Взмахнула хвостом и пропала

Бытует предположение, что косуля названа по форме глаз, окрас которых карий, а зрачки раскосые. Глазки косуль имеют длинные пушистые верхние ресницы.

Ноги косуль отличаются ловкостью и способностью к длинным прыжкам. Считается, что благодаря такому специфическому устройству конечностей, косуля способна прыгать на расстояние до шести метров.

У косули два копытца на ноге. Одно из них темное сужающееся венчает подтянутую ногу изящного животного, второе — густой нарост, который располагается над нижним суставом. Острое копытце предназначено не только для прыжков косули, но и для быстрого и ловкого бега. Невзирая на миниатюрное тело, косуля владеет наиболее крепкое устройством мускулатуры, нежели олень.

Хвостик косули в длину около 2 см, а белоснежная масть под ним работает в качестве сигнала угрозы. Подняв хвост, косуля отчуждает символ, заметный хищникам и охотникам, следующим за животным позади.

Стадо косуль состоит из двух-четырех особей, которые находятся недалеко друг от друга. В таких группах самец проживает с одной самкой. Реже встречаются самцы, под опекой которого оказывается две-три самки с детенышами. Он одинаково хлопочет о своих и о чужих детенышах.

Норов самца кардинально изменяется в марте-апреле, когда сброшенные в октябре рога, опять начинают ветвиться. По середины лета он продолжает быть заботливым папой для своих детенышей. Во второй декаде июля он затевает поиск самки для продолжения рода. Брачные игры косуль сопровождаются бегом самки от самца по кругу, которые в народе получили название «зачарованные».

Косуля вынашивает детеныша около 40 недель.

Косуля считается наиболее старым адептом оленей. Остатки схожих животных, отысканных археологами, принадлежат особям, проживавшим на Земле более 40 млн лет тому назад.

Косуля в большинстве случаев является добычей рыси, харзы и волка. Поймав животное, хищник сначала съедает его голову, а затем приступает к туловищу и конечностям.