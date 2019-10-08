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За травмы в ДТП автоледи взыскивает 177 тыс. рублей с водителя и хозяина маршрутки №7 в Бердске

17:15 08.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Газель Next» с пассажирами проехала на красный свет и ударила в лоб Mazda на перекрестке улиц Красная Сибирь и Павлова. ГИБДД признала виновным водителя общественного транспорта.

За травмы в ДТП автоледи взыскивает 177 тыс. рублей с водителя и хозяина маршрутки №7 в Бердске
Бердский суд начал рассматривать дело о возмещении вреда от ДТП

В Бердском городском суде сегодня, 8 октября, начался процесс по иску автоледи о взыскании морального вреда и материального ущерба от ДТП. Дорожная авария произошла еще в ноябре 2018 года, но с иском в суд потерпевшая обратилась лишь в июле 2018-го.

— Участнице дорожного движения был причинен легкий вред здоровью, в связи с чем она просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей, убытки — расходы на приобретение лекарств — 19 тыс. и судебные издержки (составление искового заявления, госпошлина) — 7760 рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

В общей сложно сумма иска составляет почти 177 тыс. рублей. В числе ответчиков не только водитель, по вине которого произошло ДТП, но и его работодатель — частный перевозчик. Речь идет о пассажирском микроавтобусе «Газель Next», совершившем столкновение на перекрестке улиц Красная Сибирь и Павлова в Бердске.

Как следует из материалов гражданского дела, водитель маршрутки проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем истицы.

ДТП, ставшее поводом для судебных разбирательств произошло утром 3 ноября прошлого года. На перекрестке столкнулись маршрутка №7 и «Мазда». Легковой автомобиль стоял на перекрестке и пропускала встречные машины, собираясь повернуть в сторону ДК «Родина».

«Газель» двигалась навстречу, не затормозив ударила в лоб «Мазду» и как ни в чем не бывало доехала до остановки «Искитимская». Сотрудники ГИБДД, исследуя показания очевидцев и записи видеорегистраторов пришли к выводу о виновности маршруточника.

8 октября судья Сергей Мельчинский провел предварительные слушания и назначил первое заседание по делу о компенсации морального ущерба в связи с причинением вреда жизни и здоровью на 17 ноября.

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От редакции

Моральный вред уменьшат?

crash, 08 октября 2019 17:50
А как же ОСАГО? Ущерб же укладывается в лимит ответственности.
., 08 октября 2019 19:08
НВР:
легковой автомобиль мазда с автоледи не стоял а метался на перекрестке создавая аварийную ситуацию это можно увидеть на видео в интернете, если в поисковой строке наберете "бермутский треугольник".и что водителю газели пассажиров надо было на перекрестке высадить?
Аноним, 08 октября 2019 19:29
в торону ул павлова мазда поворачивала а не в сторону Родины .

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