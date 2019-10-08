5 советов от психолога, которые помогут понять сколько проживут ваши отношения

Что влияет на продолжительность отношений? Можно ли спасти обреченные взаимоотношения, при помощи работы над собой и нужно ли вообще спасать? Рассмотрим несколько советов которые помогут определиться.

Залог крепких отношений — быть на одной волне с избранником

Бытует мнение, что даже самая горячая любовь угасает спустя три года. Однако, данное мнение весьма сомнительное. На продолжительность отношений и их качество оказывают влияние многие факторы. Одним таким важным фактором является совместимость партнёров. Что же поможет понять, что вы друг другу подходите?

1. Интеллект

Красивое лицо и манеры — это не самое главное на что нужно обращать внимание. Очень важно, что бы вы смогли с вашим избранником говорить на одной волне, понимать друг друга. Если вам интересно проводить время за беседой, вы оба стремитесь узнать что-то новое, повышаете свой уровень развития — это знак того, что ваши отношения могут быть длительными и плодотворными.

2. Умение вести себя в обществе

Для того, что бы лучше узнать вашего партнёра, сходите с ним в общественное место — ресторан, парк, кино. Комфортное состояние, которое будет вас не покидать на протяжении всего времени рядом с вашим избранником, означает, что вы подходите друг другу.

3. Темперамент

Немаловажный факт имеет значение совпадение темперамента между партнёрами. Но если вы — домосед, а ваш партнёр — гуляка, вряд ли у вас сложатся длительные отношения.

4. Поведение в кругу семьи

Присмотритесь к семье своего избранника. Какие у них между собой отношения, есть ли уважение и взаимопонимание. Люди часто строят свои отношения наподобие тех, какие видели с детства. Посетив семью своего партнёра, вы сможете приблизительно предугадать характер ваших совместных отношений.

5. Общность целей

Ещё один важный фактор, способствующий укреплению отношений. При разных взглядах на жизнь, когда каждый тянет канат на себя, ни успеха в жизни не добьёшься, ни отношения не наладишь.

Источник: Planet Today