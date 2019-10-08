Сущий ад: Часами стоят в очереди «без кислорода» маленькие пациенты в детской поликлинике Бердска

Понедельник — самый загруженный день в больнице. По словам родителей, сотрудники регистратуры не отвечают на звонки. А столпотворения к педиатру называют адом.

В регистратуру детской поликлиники Бердска сложно дозвониться и здесь большие очереди по понедельникам

В конце сентября детские поликлиники №1 и №2 переехали на время ремонта в здание Бердской центральной больницы на ул. Пушкина №172 Бердска. Бердчанин Александр не смог дозвониться и выстоял огромную очередь с ребенком 7 октября.

«Сущий ад»

«Это просто ад!» — с такими словами обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 7 октября по поводу детской поликлиники Бердска. В понедельник мужчина до обеда так и не смог дозвониться в регистратуру. После этого он приехал с ребенком в больницу и простоял в очереди 2,5 часа.

— В регистратуру невозможно было дозвониться. Даже когда шел гудок, никто не брал трубку. Это просто возмутительно! Мы думали уже скорую вызывать! Когда мы приехали туда, там стояли огромные очереди в четыре ряда, дышать нечем, духота! Это сущий ад! — сетует бердчанин.

Александр отметил, что не знал о том, что поликлиника переехала. Сначала он звонил в поликлинику в Микрорайоне №40, им там не смогли помочь. Дали телефоны поликлиники на ул. Пушкина.

— Я понимаю, что идет ремонт, есть временные неудобства. Но хотя бы можно организовать, чтобы телефон работал. Было не только занято, но просто шел гудок и никто не брал трубку! — рассказал Александр.

Эксперимент «Курьер. Среда. Бердск»

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» выехал в детскую поликлинику 8 октября и проверил обстановку. С 11 до 12 часов дня больших очередей не было. В регистратуре детской поликлиники №2 специалист отметила, что им тоже поступают жалобы от жителей, что регистратору детского отделения №1 невозможно дозвониться.

— Нам тоже люди жалуются, особенно не могут дозвониться в понедельник. Хотя у них находится кол-центр, — рассказала регистратор Ульяна «Курьер. Среда. Бердск».

Также «Курьер. Среда. Бердск» провел эксперимент — 8 октября корреспондент позвонил на телефон регистратуры детской поликлиники №1 (3-14-44) — и смог дозвониться со второго раза, трубку взяли спустя одну минуту. В первый раз звонок оборвался.

Что говорят люди

Посетители поликлиники, мамочки с детьми, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 8 октября, что у них не возникло трудностей, чтобы попасть на прием к врачу.

— Безумных очередей нет, можно записаться, но мы просто по живой очереди проходим. Немного постояли, но не долго, — рассказала Жанна Марина, ребенку 10 мес.

— Мы 20 минут постояли и попали на прием. Очереди есть, но совсем небольшие, — сказала Юлия Вавилова, ребенку 3,5 года.

— Я приходила по записи, никаких очередей не заметила, — Ирина Скарлет, ребенку 6 мес.

— У нас не было трудностей. Мы вообще попали быстро. Пришли и через 15 минут попали, — подчеркнул Евгений Бубок, ребенку 10 мес.

Ответ руководства

Заведующая детским поликлиническим отделением Ирина Ткаченко призналась «Курьер. Среда. Бердск», что по понедельникам такие ситуации, как случилась у Александра, бывают.

— В понедельник всегда нагрузка большая. После выходных дней больше вызовов телефон. И основная масса звонков идет до обеда. Но гражданам надо помнить, что врача на дом можно вызвать до 16.00, — уточнила Ирина Александровна.

Также она рассказала, что присутствует загруженность врачей. Запись идет на две недели вперед. Врачи работают до последнего пациента, они работают на приемах по пять часов. Чтобы выровнять обстановку после переезда, был проведен мониторинг, разведены потоки.

— Хуже мы не стали работать, нам отдали весь первый этаж в поликлинике, — рассказала Ткаченко.

При этом Ирина Ткаченко пообещала, что вопрос с кол-центром возьмет на контроль.

— В колл-центре сидит один сотрудник. У нее стоит два телефона, иногда она говорит по одному телефону и не может взять другой. Но в поликлинике №1 здесь больше пациентов, больше участков и больше звонков соответственно. Но теперь после жалоб пациентов я организую второго человека на телефон, — пообещала Ирина Ткаченко.

Для справки

К поликлинике №1 прикреплены 15 участков — центр Бердска, Новый поселок, поселок Вега, БДО (санаторий «Бердский», «Красный сокол»).

Тел. 3-14-44.

К поликлинике №2 прикреплены 9 участков — Микрорайон, Белокаменный и Раздольный микрорайон. Тел. 4-14-90.