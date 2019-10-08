Нужно ли экономить на покупке смартфона?

Продажи смартфонов падают, особенно медленно продаются флагманы — дорогие модели, которые представляют с помпой на презентациях. Одна из причин, говорят эксперты, в том, что сегодня хороши не только самые новые и навороченные гаджеты. Мол, и в тех, что попроще, есть все необходимое. Что вообще важно обычному пользователю — не техногику — при выборе телефона? Сильная батарея, камера, экран (побольше и поярче), судя по прошлогоднему исследованию «Яндекса». Флагманы по цене в районе 100 тыс. рублей порадуют в этом. Но насколько хуже смартфоны вполовину или сильно дешевле? Стоит ли отдавать за новинку 50–60 тыс. рублей? В чем уступят модели за 30 тыс.? Или за 15–20 тыс.? И что со смартфонами до 10 тыс. рублей? Были протестированы девять гаджетов разных брендов, чтобы выяснить, что меняется для пользователя вместе с ценой. Xiaomi Redmi Go Цена: 5,5 тыс. рублей на официальном сайте

Это самый дешевый смартфон Xiaomi в России. Он достается мне в запечатанной коробке, то есть так, как вам продадут его в магазине. Внутри, кроме телефона, есть провод USB и вилка, нет наушников и чехла. Крышка из черного матового пластика. Цветной IPS-экран пять дюймов: мало осталось моделей в таких скромных размерах. «Залипать» в ролики на YouTube или играть поудобнее с экрана побольше. Батарея 3000 мА⋅ч, учитывая размеры и возможности телефона, ее хватит на два дня минимум. Камера 8 Мп (лучше, чтобы было 12–16 Мп). Зато есть разнообразные режимы съемки и пара десятков фильтров, которые выравнивают цвет лица, уменьшают щеки, увеличивают глаза… Китайские смартфоны вообще горазды на «улучшайзеры». От гаджета справедливо ожидаешь слабой производительности. Но получится ли поиграть во что-нибудь? Я скачиваю новых Angry Birds — игра не тормозит, а значит, он тянет «казуалки». Но экшн Hyper Heroes долго открывается, а в процессе подтормаживает.

Чего не хватает. Экрана побольше, камеры получше, современного дизайна. Мало памяти: 1 гб — оперативная память, 8 гб — встроенная. Плюсы. Низкая цена. Тянет простые игры. Можно подарить пожилому человеку, если он ходит с кнопочной «трубкой» и не хочет осваивать «сложный смартфон». Внешне Redmi Go не пугает инновационностью. Lenovo А5 Цена: от 6520 рублей на «Яндекс.Маркете»

Смартфоны Lenovo вернулись в Россию пару месяцев назад. До этого шесть лет не было поставок. Сейчас бренд «осваивается» в супербюджетном и среднеценовом сегменте. У Lenovo А5 корпус из черного матового пластика, как у Redmi Go. В размерах он побольше: IPS-экран диагональю 5,45 дюйма. В приложении «Камера» (13 Мп) и в фоторедакторе около сотни фильтров. Эта модель — вообще рекордсмен по «улучшайзерам» в этой подборке. Речь о фильтрах вроде «Красавицы», еда, пейзаж, черно-белый… А еще у камеры есть забавная «фича» — датчик красоты. В режиме съемки «Красота» алгоритм показывает ваш пол и возраст. С разных ракурсов они меняются: если повертеться, можно побывать 36-летним мужчиной и 21-летней девушкой. Проверено на коллегах, которые сразу захотели потестить эту штуку. Стоит залезть в настройки и отключить «улучшайзеры». С ними перебор. Даже если не используете фильтры, алгоритм ультимативно редактирует ваше лицо.

Плюсы. Низкая цена и нескучная «фича» в камере. Чего не хватает. Экрана побольше (бум на планшеты прошел, когда смартфоны вышли за рамки 5,5 дюйма по диагонали), ну и всего, что есть хотя бы у «середняков»: модуля для бесконтактной оплаты, более высокой производительности. Mi 8 Lite от Xiaomi Цена: 15,8 тыс. рублей на «Яндекс.Маркете»

Mi 8 Lite — это лайт-версия флагмана Mi 8 Pro. У него IPS-экран с диагональю 6,26 дюйма (это тот идеальный размер, когда видео смотреть удобно, но из кармана он не выпадает, хотя многие любят экраны побольше). Основная двойная камера (12 и 5 Мп). Аккумулятор 3350 мА⋅ч. Насколько его хватит? Я не мигрировала на этот смартфон полностью, а значит, не слушала на нем музыку пару часов в день. Посмотрела пару видео, поиграла в Homescapes, позанималась с камерой и фоторедактором (здесь тоже полно ультимативных «улучшайзеров», которые живут под именем «камера с искусственным интеллектом»). Иногда скроллила ленты Facebook и Instagram. При таком раскладе к вечеру второго дня заряд еще оставался.

Плюсы. Стильный дизайн и красивый, хотя и очень непрочный материал корпуса — глянцевое стекло. Чего не хватает. Слота для карты памяти — увеличить место нельзя (его оперативная память — 4 ГБ, встроенная — 64 ГБ). Не хватает модуля NFC для бесконтактной оплаты. Hisense H30 Цена: 13 900 рублей на «Яндекс. Маркете»

Этот гаджет пришел на рынок по цене около 20 тыс. рублей. Но подешевел, потому что потребители не захотели отдавать столько за неизвестный бренд. Hisense известен как китайский производитель телевизоров, кондиционеров, холодильников, а вот его смартфоны в России не знают. Внешне он почти копия Honor 10i — популярного «середняка» от «Хуавей», который стоит примерно столько же. У смартфонов похожий блок с двойной основной камерой (16 и 5 Мп) и фронтальной (20 Мп). Камера опять же в духе «получите десятки фильтров и «улучшайзеров». Вообще, выглядит он стильно: у него градиентный стеклянный корпус. Лично мне визуально это нравится, но есть объективные минусы: это стекло хрупкое, на задней крышке остаются следы от пальцев, телефон скользит в руках. В общем, нужен чехол и защитное покрытие.

Плюсы. Восьмиядерный процессор (можно запускать не только игру HomeScapes, но и «шутеры»), батарея 4400 мА⋅ч (это много). Есть «умная» кнопка на боковой панели, которую можно залочить под вызов любой функции (например, включить камеру или открыть мессенджер). Чего не хватает. Нет модуля NFC для оплаты покупок по безналу, камера могла бы быть посильнее. Samsung Galaxy A50 Цена: 19,9 тыс. рублей за 64 ГБ памяти и 24,9 тыс. — 128 ГБ

«Середняк», который стал самым продаваемым телефоном производителя во II квартале 2019 года. У него AMOLED-экран 6,4 дюйма (да, пусть IPS не искажает белый цвет, но многие любят AMOLED за яркость). Три камеры (25+8+5 Мп) с «умными» нейронками. Один из трех фотомодулей — суперширокоугольник с углом обзора 123 градуса. Уточним, что «сверхширики» обычно есть в дорогих моделях — во флагманах Samsung, у камерофонов «Хуавей», в линейке iPhone 11 Pro. Нельзя сказать, что все модели со «сверхшириками» однозначно хорошо снимают. Но эта функция — наворот, который радует в среднебюджетной модели.

Плюсы. Восьмиядерный процессор, сверхширокоугольная камера, AMOLED-дисплей, в нем есть (наконец-то) модуль для бесконтактной оплаты. Чего не хватает. Есть все, что важно обычному пользователю. Но давайте посмотрим, что мы получим, если накинем еще тысяч 5–15–30? Hisense U30 Цена: 21,9 тыс. рублей на «Яндекс.Маркете»

Этот смартфон пришел на рынок по цене в районе 30 тыс. рублей, а потом сбавил аппетиты из-за неизвестности бренда. Вообще-то найти аппарат, который подешевел из-за маркетинговых трудностей, — это лайфхак. Вот представьте, что такси в вашем городе стоит дешевле автобуса, потому что им никто не привык пользоваться? Правда, в этой модели может отпугнуть дизайн. Или наоборот, вы обрадуетесь: наконец-то попался «он такой один» среди глянцевых прямоугольников. В общем, выглядит он подчеркнуто премиально: металлические рамки и сканер отпечатка пальца в золотом цвете, задняя крышка из материала под кожу… Производители будто соревнуются в числе камер, мегапикселей и размерах экрана… Hisense U30 не отстает — у него всего много. IPS-экран 6,3 дюйма. Мощная батарея 4500 мА⋅ч. Основная двойная камера (48 и 5 Мп) и фронтальная — 20 Мп. Но давайте уточним здесь и на будущее: нельзя сказать, что камеры 45–48 Мп на деле обязательно превосходят стандартные 12–16 Мп. Надо смотреть возможности в комплексе. Почти всегда в этих цифрах больше маркетинга, чем пользы. Ниже в подборке вы увидите камерофон — модель с навороченной камерой, там нет линзы на 48 Мп.

Плюсы. Есть бесконтактные платежи, в общем — и камера адекватная; если вам нравится дизайн, можно не покупать чехол. А еще, благодаря кожаной панели, он не выскальзывает из рук. Чего не хватает. Более современного дизайна, но это личный вкус. И если за эти деньги вы хотите получить еще «суперфичи» вроде гнущегося, безрамочного экрана или еще чего-то удивительного, то такого нет. Mi 8 Pro Цена: 23,9 тыс. рублей на официальном сайте

Этот смартфон Xiaomi представляет как флагман. Хотя мы обычно понимаем под флагманом модель подороже. А выше в подборке вы видели его лайт-версию — Mi 8 Lite. Сравним, чем отличаются модели. У Pro экран AMOLED, у Lite — IPS. Размер одинаковый — 6,21 дюйма. Основные камеры получше у Pro: обе 12 Мп, а у Lite — 12 и 5 Мп. И, как видно по фото, снимает Pro получше. Фронтальная камера у Lite — 24 Мп, у флагмана Pro – 20 Мп (в общем, разница несущественна). Но у Pro камера «поумнее»: есть оптическая стабилизация (чтобы кадры не «смазывались»). В Pro есть модуль бесконтактной оплаты, чего не было у Lite. И более приметный дизайн — мне на тест достается версия с прозрачной задней крышкой. Там видны всякие микросхемы, эта «фича» запоминается. Но это не настоящая начинка гаджета, а муляж.

Плюсы. Интересный дизайн, бесконтактная оплата, вообще, есть все, что важно для обычного пользователя. Чего не хватает. Здесь тоже не появилось каких-то «суперфич», которых не было пару тысяч рублей назад. Хорошо, «шагнем» к смартфонам существенно подороже. Huawei P30 Pro Цена: 59,9 тыс. рублей на официальном сайте

Этот смартфон позиционируется как камерофон. Он входит в рейтинги смартфонов для мобильной фотографии. В интернете вы найдете обзоры этой модели от стрит-фотографов. У него камера Leica с четырьмя объективами: 40 Мп (широкоугольный объектив), 20 Мп (ультраширокоугольный объектив) + 8 Мп (телеобъектив), и 32 Мп — фронтальная камера. Есть оптическая стабилизация, датчик TOF (с ним камера измеряет расстояние до предметов в кадре, чтобы выходили качественные снимки). Если вам важна камера — знайте, есть камерофоны, как эта модель, и изучайте рейтинги мобилографов. Но судя по сравнительным обзорам, видео он снимает не так хорошо, как фото. Еще смартфон просто хорошо выглядит. У него большой (6,47 дюйма) безрамочный AMOLED-экран. На вид он дороже самых стильных «середняков». Особенно удачным вышел градиент «Аврора», в котором я его тестирую. Яркий, глубокий, просто приятно держать в руках.

Плюсы. Есть бесконтактные платежи, разблокировка по лицу, хорошая зарядка (в комплекте идет блок, с которым его можно зарядить за час). Но главный аргумент — камеры. Чего не хватает. Определенного будущего гаджетов «Хуавей». Эти смартфоны, скорее всего, останутся без обновлений ОС Андроид из-за конфликта производителя с властями США. Сегодня «Хуавей» разработала собственную ОС, но признает, что хотела бы сохранить Android. Samsung Galaxy S10 Цена: 68 990 рублей на официальном сайте

Классические навороченные флагманы — это ежегодные новинки Samsung Galaxy Note и iPhone от Apple. Это их представляют на больших презентациях, от них ждут уникальных примочек. Ни у кого нет сомнений в том, что модели будут стоить около сотни тыс. рублей. И каждый раз, когда выходят эти новинки, потребители думают: «Как дорого! А не взять ли мне тоже флагман, но рангом пониже?» Вот модели Galaxy — тоже премиум-линейка, но он для потребителей, которым не нужны «суперфичи», а важно просто иметь современный смартфон. Стандартная модель Galaxy дешевле модели из линейки Note почти на 10 тыс. рублей. Что умеет самый дорогой смартфон в нашей подборке? Насколько он меняет пользовательский опыт? Вам точно понравится тройная камера Galaxy S10 — в ней собраны прогрессивные штуки. Объективы телефото, широкоугольный и сверхширокоугольный с обзором 123 градуса. «Живой фокус» — эффект размытия фона — есть не только при съемке фото, но и при съемке видео. «Умные» нейронки не просто делают снимок четким, а еще могут посоветовать вам композицию (к ужасу профессиональных фотографов). Понятно, что здесь продвинутый ночной режим, разные типы освещения под портреты. Да, камеры у флагманов, вправду, хороши, и их продолжают прокачивать.