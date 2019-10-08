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Оторвало ногу: Глава Федерации единоборств Сибири разбился на мотоцикле под Новосибирском

15:04 08.10.2019 Фото: MOTO-LiFE | Мото жизнь Новосибирска
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70-летний водитель Ниссана выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным мотоциклом «Ямаха». Изначально мотоциклиста не опознали, потому что при нём не было документов.

Оторвало ногу: Глава Федерации единоборств Сибири разбился на мотоцикле под Новосибирском
Водитель байка не выжил

В ДТП между рабочим посёлком Кольцово и Академгородком погиб водитель мотоцикла Андрей Подойников, в которого врезался «Ниссан».

По информации сообщества «МОТО-LiFE», дорожно-транспортное происшествие произошло 7 октября около 14:00. Как рассказали очевидцы, «Ниссан» ехал в противоположном от «Ямахи» направлении. Водитель автомобиля перестроился на обгон по встречной полосе и врезался в байк.

— 70-летний мужчина, управляя легковым автомобилем «Ниссан», следовал по автодороге «Академгородок-Кольцово». В пути следования на 12-м км он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным мотоциклом «Ямаха» под управлением 41-летнего мужчины. В результате ДТП от полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Как выяснилось позже, в ДТП между рабочим посёлком и Академгородком погиб водитель мотоцикла Андрей Подойников, в которого врезался «Ниссан».

По повреждениям «Ниссана» видно, что водитель пытался уйти от столкновения. У машины повреждены левые колесо, крыло и лобовое стекло со стороны пассажира.

От сильного удара мужчина вылетел с байка, ему оторвало ногу. Изначально мотоциклиста не опознали, потому что при нём не было документов. Позднее в сообществе рассказали, что водителем байка оказался президент Сибирской федерации Ёсинкан айкидо Андрей Подойников. Регистрационный номер на транспорте совпадает с номером на его мотоцикле.

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