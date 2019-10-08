Закатали в асфальт: Строительство дороги к детсаду в микрорайоне Южном Бердска подошло к концу

Новые дороги в Южном ведут к детсаду и школе

Завершается строительство дороги к детсаду и школе в микрорайоне Южном Бердска.

Асфальтовое покрытие выполнено на 100%, знаки установлены, разметка выполнена, осталось обустроить тротуары, до конца недели должны закончить, доложил на совещании чиновников 7 октября начальник УКС Антон Антонов.

Напомним, компания «ДорСиб Плюс», выигравшая аукцион по строительству дороги на 74 млн рублей, должна была построить три дороги общей протяженностью около 1 км: по ул. Возрождения — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева, по ул. Купца Горохова — от пересечения с ул. Возрождения до пересечения с ул. Поэта Сорокина, по ул. Поэта Сорокина — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева.