08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Закатали в асфальт: Строительство дороги к детсаду в микрорайоне Южном Бердска подошло к концу

16:30 08.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Остались последние штрихи — установка светофоров и обустройство тротуаров.

Закатали в асфальт: Строительство дороги к детсаду в микрорайоне Южном Бердска подошло к концу
Новые дороги в Южном ведут к детсаду и школе

Завершается строительство дороги к детсаду и школе в микрорайоне Южном Бердска.

Асфальтовое покрытие выполнено на 100%, знаки установлены, разметка выполнена, осталось обустроить тротуары, до конца недели должны закончить, доложил на совещании чиновников 7 октября начальник УКС Антон Антонов.

Напомним, компания «ДорСиб Плюс», выигравшая аукцион по строительству дороги на 74 млн рублей, должна была построить три дороги общей протяженностью около 1 км: по ул. Возрождения — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева, по ул. Купца Горохова — от пересечения с ул. Возрождения до пересечения с ул. Поэта Сорокина, по ул. Поэта Сорокина — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где в городе необходима новая дорога?

Аноним, 08 октября 2019 16:57
Уже кто то писал с просьбой разобраться: до Рогачева эти дороги не делали!
Дотянули до садика от лунной, и вдоль садика соединили.
Где то ошибка, причем весьма важная, поскольку подъехать к саду можно только со стороны Лунной!

Кстати, а открытие то сада когда?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗа травмы в ДТП автоледи взыскивает 177 тыс. рублей с водителя и хозяина маршрутки №7 в Бердске
17:15 08-10-2019
За травмы в ДТП автоледи взыскивает 177 тыс. рублей с водителя и хозяина маршрутки №7 в Бердске
Лада Веста - популярный автомобиль на каждый день
17:03 08-10-2019
Лада Веста - популярный автомобиль на каждый день
Покончил с собой начальник рудника "Мир" в СИЗО Якутска
17:00 08-10-2019
Покончил с собой начальник рудника
Продал данные о 5000 кредитных карт преступным группам сотрудник Сбербанка
16:45 08-10-2019
Продал данные о 5000 кредитных карт преступным группам сотрудник Сбербанка
Выбор за тобой: Выбирают народного участкового жители Новосибирской области
16:45 08-10-2019
Выбор за тобой: Выбирают народного участкового жители Новосибирской области
БердскЗакатали в асфальт: Строительство дороги к детсаду в микрорайоне Южном Бердска подошло к концу 1
16:30 08-10-2019
Закатали в асфальт: Строительство дороги к детсаду в микрорайоне Южном Бердска подошло к концу
БердскНесчастный случай с переломом позвоночника 7-классницы проверяют в школе №2 Бердска
16:27 08-10-2019
Несчастный случай с переломом позвоночника 7-классницы проверяют в школе №2 Бердска
БердскВам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон "Моя ласточка" "Курьер.Среда.Бердск" 2
16:18 08-10-2019
Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон
По семь раз ударила ножом малышей после ссоры с мужем мать в Набережных Челнах
16:15 08-10-2019
По семь раз ударила ножом малышей после ссоры с мужем мать в Набережных Челнах
Стоит ли начинать строительство дома зимой?
16:09 08-10-2019
Стоит ли начинать строительство дома зимой?