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Термин «врачебная ошибка» рассекретят чиновники и юристы в России

15:30 08.10.2019 Фото: pixabay.com
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Глава СК отметил важность отличия неосознанной ошибки от небрежности: «врач имеет право на ошибку. Возникает проблема: где это действительно ошибка, когда врач не мог осознавать… возможные последствия, и где это преступная небрежность».

Термин врачебная ошибка рассекретят чиновники и юристы в России
Бастрыкин поддержал регламентацию понятия «врачебная ошибка»

Следственный комитет (СК) РФ поддерживает разработку законопроекта, регламентирующего понятие «врачебная ошибка». Об этом в понедельник на открытии съезда союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» (НМП) сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Это очень правильный шаг, чтобы законодатели с помощью экспертов дали нам, юристам, понятие врачебной ошибки, — сказал Бастрыкин. — Что это такое, каково содержание этого понятия, каковы пределы этого понятия, как наступает ответственность за эту ошибку».

Глава СК подчеркнул, что «врач имеет право на ошибку». «Возникает проблема: где это действительно ошибка, когда врач не мог осознавать… возможные последствия, и где это преступная небрежность», — отметил Бастрыкин.

Ранее участники межведомственной рабочей группы НМП и СК подготовили проекты предложений по введению новых статей в УК РФ: 124.1 («Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», 124.2 («Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи») и изложение в новой редакции ст. 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности»). Медицинское сообщество плохо отнеслось к данной инициативе, потому что посчитало, что это ужесточение наказания медиков по отношению к тому, что было, заявлял президент НМП Леонид Рошаль. По мнению врачебного сообщества, за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме.

Позднее СК сообщал, что рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ.

Оправдательные приговоры

Бастрыкин также добавил, что почти 160 уголовных дел о ненадлежащем качестве оказания медицинской помощи в 2019 году были направлены в суд, оправданы двенадцать медицинских работников.

«За первое полугодие 2019 года 1227 [уголовных дел] возбуждено, 158 уголовных дел отправлено в суд, оправдано 12 медицинских работников», — сказал он, добавив, что Следственный комитет «никаких врачебных политических дел не возбуждает» и не планирует.

Бастрыкин рассказал, что с 2015 года число обращений граждан и самих медицинских организаций о ненадлежащем качестве оказания медпопомощи растет, однако лишь каждое шестое такое обращение доходит до суда. Остальные уголовные дела, по словам Бастрыкина, прекращаются за отсутствием криминального состава врачебной ошибки.

Он отметил, что в 2018 году было возбуждено 2029 уголовных дел, из них до суда дошли 265 дел, 21 медицинский работник был оправдан.

Источник: ТАСС

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