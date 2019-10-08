92-летняя учительница из Бердска: Педагогам я советую не ставить ученикам двойки. Они убивают детей.

Евлалия Палецкая рассказала, как ее ученики закапывали дневники с двойками в снегу. По мнению педагога, лучше Путина президента нет. Учитель должен быть во всем примером. Всегда с красивой прической, аккуратно одет. И ни в коем случае не носить брюки.

Евлалия Палецкая выращивает 40 сортов земляники, играет на баяне и танцует

Евлалия Палецкая награждена медалями «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», памятной медалью «За вклад в развитии Новосибирской области».

Она родилась в селе Битки Сузунского района. В переводе с греческого Евлалия означает красноречивая. Так назвала мама, в честь дочки сельского священника. Ляля, как называли родные. В 44-ом она заканчивала девятый класс сельской школы.

— Когда я училась в школе, учителя были строгие. В третьем классе я не могла решить одну задачу и попросила педагога помочь. Она мне: «Думай, думай». И я подумала, я хочу стать учительницей и обязательно буду помогать. И никогда не буду ругать детей, – призналась героиня рубрики «Курьер. Среда. Бердск» «Профессионалы XXI века».

Из учениц в учителя

Этому педагогическому принципу она осталась верна, проработав учителем начальных классов 51 год.

— Когда закончили школу, мальчишек забрали в армию, девочки куда-то устроились, нас осталось трое. Мы решили учиться в районе, в Сузуне. В десятом классе пришли к директору, он и говорит: «Девочки, школа закрыта на замок, нет учителей. Потом доучитесь. Вы будете работать учителями».

Лялю направили в село Маюрово, учить второй и третий классы. Вчерашняя школьница стала учительницей. Заведующая объяснила, как писать план, дала методички. Посидела у нее на четырех уроках и сказала: «В добрый путь»!

— С ребятами работали дружно. Ребята послушные в те годы были. По возрасту были близки: я с 1927, а ученик с 1928 года. Учебники выдавали, а вот школьных принадлежностей не было. Тетрадей не было. Я на газетах разлиновывала линии, а дети писали на газетах. Чернил не было, их делали из сажи и свеклы, — вспоминает Евлалия Федоровна.

Я никогда не кричала на детей

Проработав три года в разных селах, в 20 лет вышла девушка замуж и переехала в Новосибирск. Отучилась в педагогическом училище, родила сына. Когда мужа не стало, уехала к родным на дальний восток. Там ее школа стала школой передового опыта. А в Бердск переехала к сестрам, поступив на работу в школу №3. Проработав там шесть лет, вышла на пенсию. Один год отдыхала и ее пригласили в школу №11, где учительствовала еще 15 лет.

— Мне очень нравилось работать с детьми. Я играла на баяне, преподавала детям музыку, физкультуру, уроки труда. У меня характер добрый и дети меня слушались. Я никогда не кричала на детей. Были и шалунишки. Мне одна бабушка говорит: «Вы ему по морде дайте». Я ей: «Вы что, как это я могу руку поднять на ребенка». Если школьник шалит, я подойду, шепотом ему скажу: «Ты сиди потише», — рассказала педагог.

Двойки убивают детей

По признанию учительницы, несмотря на доброту, приходилось ставить двойки.

— Однажды получилось так, что два брата близнецы — набедокурили, я взяла и поставила им по дисциплине по двойке. И сказала, чтобы родители расписались, а на следующий день спрашиваю: «Где дневники?». Они говорят: « Потеряли». Оказалось, что они дневники в снег закопали. И я подумала, почему она так сделали? Родители будут ругать? С тех пор, я не стала ставить двойки ни за дисциплину, ни за то, что урок не выучил. Позову, в журнале точку поставлю, выявлю причину. И говорю, ты выучи и расскажешь. Если диктант, много ошибок, то ставлю, конечно. А если домашняя или классная работа, то ставила точки. Приговаривая: где ошибки ты правила выучи и исправь, перепиши только на «пятерку», — заключила Евлалия Федоровна.

Это позволяло ей добиться высокой успеваемости в классе. Из 30 учеников — 15 были хорошистами.

— Педагогам я советую, не ставить детям двойки. Двойки убивают детей. Лучше посоветовать им выучить то, что они не знали и потом ответить на отлично, — говорит учитель.

Учитель должен во всем быть примером. Всегда с красивой прической, аккуратно одет. И ни в коем случае не носить брюки, уверена педагог со стажем.

— Если красивый учитель и добрый, его любят. Меня и сейчас мои ученики узнают. Говорят, вы какая была красивая такая и остались,- рассуждает учительница.

Лучше Путина президента нет

Школы будущего обязательно должны быть с бассейнами, с просторными оборудованными спортивными залами. Классные комнаты должны быть оформлены со вкусом. По мнению бердчанки хорошо было бы, если бы учителя получали зарплату в 30 тысяч рублей. Главное чему должна научить школа — это трудолюбие, терпение, настойчивость, вежливость. Нужно любить свою Родину и свой город.

Бердск Евлалии Федоровне очень нравится. Красивейшая природа, вода, пляж прекрасный. По ее мнению нужно, чтобы власть работала и честно проявляли заботу о жизни населения.

— Лучше Путина президента нет. Сегодня показывали, как он помолился в церкви. А журналист спрашивает, а что он просит? На пенсию по справедливости лучше уходить как и раньше, женщина в 55 лет, мужчины в 65, многие мужчины даже до 60 лет не доживают, — рассуждает бердчанка.

— Своим главным учителем считаю Лидию Зайцеву. Она была такая, что мы боялись до нее дотронуться — она была для нас свята, призналась Палецкая.

У пенсионерки свой огород, где она выращивает овощи. У нее 40 сортов земляники. За ней легко ухаживать и она очень вкусная и полезная. Два ведра она замораживает на зиму. Посещает клуб садоводов «Росток». Работает в совете ветеранов.

— Своим долголетием я обязана Богу. Он меня одарил добротой, талантом. Я играю на баяне, пою, танцую. Жирное не ем, жареное избегаю. Не переедаю. Люблю картошку, лапшу. Мечтаю подольше пожить без болезней,- мечтает Евлалия Федоровна.

Долгожительница ходит к врачам один раз в год. Проходит обследование.

Автор видео Елена Белоусова