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Лицо есть, а тела нет: Не могут найти попавшего на видео вора 30 тыс. рублей из магазина «Цветочная фантазия» в Бердске

13:14 08.10.2019, Алена Романцова Фото: Веры Зениной
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Магазин остался без всей дневной выручки в день учителя. Сотрудники полиции продолжают работу, чтобы установить личность подозреваемого. Его ищут по записи на камере видеонаблюдения.

Лицо есть, а тела нет: Не могут найти попавшего на видео вора 30 тыс. рублей из магазина «Цветочная фантазия» в Бердске
Из магазина «Цветочная фантазия» в праздничный день мужчина забрал всю выручку

Пока не установили личность и не нашли укравшего 30 тысяч из кассы магазина «Цветочная фантазия» на ул. Ленина Бердска. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области. Напомним, 5 октября около 7 часов вечера в цветочный салон зашел мужчина и пока продавцы были заняты забрал из кассы все деньги.

— Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности подозреваемого и его задержанию, — рассказала дежурный офицер «Курьер. Среда. Бердск».

Кража произошла в день учителя, и магазин «Цветочная фантазия» остался без всей дневной выручки. Как парень забирал деньги, попало на камеру видео наблюдения. Теперь по записи ведется розыск подозреваемого. Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Вера Зенина.

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