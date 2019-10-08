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Здоровье / Общество

Топ — 7 вредных привычек, постепенно убивающих наш организм

11:58 08.10.2019 Фото: pixabay.com
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Топ 7 вредных привычек, постепенно убивающих наш организм
Регулярное употребление сладких напитков увеличивает риск возникновения инсультов почти на 8%

Данные исследований говорят, что некоторые пищевые привычки нас убивают: половину всех смертей от инфаркта, инсульта и диабета ученые связывают с особенностями питания. На организм, в частности, пагубно влияет «смертельная семерка» таких привычек.


Употребление сладких напитков. Привычка к ним способствует повышению содержания сахара в крови, что негативно действует на многие процессы в организме. Регулярное употребление сладких напитков – это фактор 7,4% смертей от инфаркта, инсульта и диабета. Говоря о сладких напитках, ученые имеют в виду не только колу и другую сладкую газировку, но и пакетированные фруктовые соки с добавлением сахара, спортивные напитки, энергетики, молочные коктейли, а также чай и кофе с сахаром. Эксперты советуют не употреблять эти напитки на регулярной основе, а также не пить напитков с искусственными подсластителями.

Слишком редкое употребление фруктов. По данным ВОЗ, нехватка фруктов ответственна за 7,5% человеческих смертей. Специалисты организации настоятельно рекомендуют сделать употребление фруктов  полезной привычкой и съедать регулярно не менее 5 порций — порядка 400 грамм — фруктов и овощей. По их словам, следует чаще использовать фрукты вместо покупных десертов, содержащих много жиров, искусственных компонентов и калорий.

Отсутствие контроля содержания Омега-3 в рационе. Очень важно следить, получает ли человек достаточно Омега-3 ненасыщенных жирных кислот, отсутствие такой привычки может стать убийственным для сердца. Недостаток омега-3 отвечает за 7,8% смертей от болезней сердца.

Чтобы получать омега-3-жирные кислоты, необходимо употреблять в пищу жирную рыбу — лосось, форель, тунец, сардину, скумбрию, а также грецкие орехи, льняные семена, тыквенные семечки, оливковое масло, фасоль.

Страсть к переработанному мясу. Согласно комментарию ВОЗ, ежедневное употребление 50 грамм переработанного мяса на 18% увеличивает вероятность заболеть раком прямой кишки. Привычка постоянно есть продукты из переработанного мяса имеет отношение к 8,2% смертей. Причина: эти продукты содержат слишком много разрушительных для организма искусственных компонентов. Любителям колбас эксперты советуют обратить внимание на запеченные в духовке курятину и индейку.

Нежелание есть овощи. С недостатком свежих овощей ученые связывают 7,5% смертей: организм не получает нужного ему количества витаминов, минералов и других фитонутриентов. Минувшим летом специалисты Американского общества питания выступили с заявлением о том, что нежелание есть фрукты и овощи является причиной массовых смертей в молодом возрасте. Ученые констатировали, что «примерно один из семи случаев смерти от болезней сердца связан с недостаточным употреблением фруктов, а один из 12 случаев смерти объясняется слишком незначительным количеством в рационе овощей».

Прежде всего специалисты считают полезным употребление сезонных овощей.

Злоупотребление солью. Соль (в большом количестве) и вправду убийца: ее избыток в рационе ответствен за почти 10% смертей. При повышенном уровне соли в организме задерживается жидкость, повышается нагрузка на сердце и почки. Чем больше готовых продуктов вы потребляете, тем больше соли попадает в ваш организм – даже хлеб и выпечка содержат много соли, которая добавляется как консервант для увеличения срока хранения продукта. Совет экспертов: чаще использовать лимонный сок, его кислый вкус усиливает ощущение солености.

Недостаток орехов и семечек. Орехи недешевое удовольствие, но чтобы получать от них пользу, достаточно употреблять всего 30 грамм в день – это фактически несколько штук. Когда вы не употребляете орехи, ваш организм недополучает калий, магний, йод, витамины группы В, фолиевую кислоту, фосфор, витамины Е и D.

Источник: МедикФорум

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