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Здоровье / Общество

Деформация ногтей может указывать на развитие рака

11:27 08.10.2019 Фото: pixabay.com
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Специалист подчеркнул, что порой на рак, даже без специальных анализов, могут указывать внешние признаки.

Деформация ногтей может указывать на развитие рака

Изменения ногтевой пластины способны указывать на развитие рака

О начале онкологического процесса в организме могут свидетельствовать темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью, черный акантоз и зуд. Также особое внимание нужно обратить на пальцы рук. Об этом в в эфире программы «О самом главном» на «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист подчеркнул, что порой на рак, даже без специальных анализов, могут указывать внешние признаки. Например, тревожным проявлением является посинение или деформация ногтя.

Внезапно возникшие темные пигментные пятна могут предупреждать, например, о раке желудка, избыточный рост волос на лице у женщины — о раке яичников, папилломы на теле — о присутствии имеющих отношение к онкологии в области шейки матки вирусов.

Ранее врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина предупредила, что о раке могут предупреждать «необъяснимое» снижение веса, потеря аппетита, часто сопровождающаяся отвращением к мясу, бледность кожных покровов, чрезмерная усталость.

Источник: Российская Газета

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