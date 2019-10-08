Владимир Путин увеличил зарплату себе и Дмитрию Медведеву на 4,3%

Повышение коснулось дипломатических работников и других сотрудников Министерства иностранных дел, а также федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами.

Путин увеличил зарплату президента России и премьера



Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому будет увеличен размер зарплаты президента РФ и председателя правительства страны с 1 октября на 4,3%. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает ТАСС.

Кроме того, отдельными указами на аналогичную величину проиндексированы размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Согласно документам, правительству поручено обеспечить финансирование данных расходов.

19 сентября сообщалось, что Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих с 1 октября. Отмечается, что повышение на 4,3% коснулось дипломатических работников и других сотрудников Министерства иностранных дел, а также федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами.

5 июля российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.

Источник: Известия