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Владимир Путин увеличил зарплату себе и Дмитрию Медведеву на 4,3%

12:20 08.10.2019 Фото: pixabay.com
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Повышение коснулось дипломатических работников и других сотрудников Министерства иностранных дел, а также федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами.

Владимир Путин увеличил зарплату себе и Дмитрию Медведеву на 4,3%
Путин увеличил зарплату президента России и премьера

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому будет увеличен размер зарплаты президента РФ и председателя правительства страны с 1 октября на 4,3%. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает ТАСС.

Кроме того, отдельными указами на аналогичную величину проиндексированы размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Согласно документам, правительству поручено обеспечить финансирование данных расходов.

19 сентября сообщалось, что Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих с 1 октября. Отмечается, что повышение на 4,3% коснулось дипломатических работников и других сотрудников Министерства иностранных дел, а также федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами.

5 июля российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.

Источник: Известия

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От редакции

Кризис прошел?

Поросёнок Пётр, 08 октября 2019 13:27
Как говорил Владимир Владимирович на прямой линии о своей зарплате «Я, честно говоря, даже свою зарплату не знаю. Как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю. Даже не считаю».
И действительно, а зачем ему зарплата? С наших налогов ему обеспечено полное и пожизненное гособеспечение, на содержание нашего президента, мы тратим по десятку миллионов рублей в день.
Было бы правильно, назначить в качестве зарплаты высшему лицу символическую сумму, 1 рубль например.

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