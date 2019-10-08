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Выбор за тобой: Выбирают народного участкового жители Новосибирской области

16:45 08.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Оставить свой голос можно через одну из социальных сетей. Голосование пройдет с 7 по 16 октября включительно.

Выбор за тобой: Выбирают народного участкового жители Новосибирской области
Полиция Бердска

— Сегодня на нашем сайте стартовал второй этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». В нем участвуют десять представителей ГУ МВД России по Новосибирской области, ставшие лучшими по итогам интернет-голосования, прошедшего в рамках первого этапа, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Чтобы проголосовать за кандидата, необходимо зайти в раздел «Народный участковый — 2019» и, авторизовавшись через одну из социальных сетей, выбрать участкового уполномоченного полиции. Голосование будет проходить с 7 по 16 октября включительно.

Напомним, что победитель, выбранный онлайн-голосованием из 10 претендентов, будет представлять Новосибирскую область на заключительном этапе конкурса, который также пройдет в форме интерактивного опроса на официальном интернет-сайте МВД России.

Источник: МВД по НСО

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