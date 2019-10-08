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VVP67: Надпись в честь дня рождения Путина появилась в небе над Голливудом

11:00 08.10.2019 Фото: instagram.com/nathaliemigno
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Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Instagram фотографии и видео того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67.

VVP67: Надпись в честь дня рождения Путина появилась в небе над Голливудом
В небе над Голливудом появилась надпись в честь дня рождения Путина

Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Instagram фотографии и видео того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67, который, по мнению пользователей, является поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения.
Снимки с надписью, сделанные с разных ракурсов, опубликовали в соцсетях сразу несколько пользователей. При этом один из местных жителей выложил видеозапись, на которой видно, что послание сделано небольшим самолетом, кружащим в небе.
Российский лидер отпраздновал свой день рождения в понедельник. Как рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин отметил его с родными и близкими, перед этим он побывал в сибирской тайге.

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#VVP67 or #VVPG7 #MERCURYRETROGRADE

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#vvp67, seen from Griffith observatory LA

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Источник: РИА Новости

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От редакции

Кто поздравил Путина?

Аноним, 08 октября 2019 11:02
прикольно
Аноним, 08 октября 2019 11:40
НВР: российский агент - Трамп! Все другие способы общения этих двух президентов прослушиваются всеми разведками мира.))
Поросёнок Пётр, 08 октября 2019 12:21
Дымом в небе, ну, это так, ребячество, другое дело, выложить признание в любви к президенту юными телами членов путинюгента
Более 200 юнармейцев Тувы поздравили Владимира Путина с днем рождения, выстроившись на набережной в Кызыле в форме слов - Путин и Тува, соединенных символом сердца, сообщила РИА Новости.
Психиатр, 08 октября 2019 13:05
Подлечиться бы тебе, поросёнок..
Аноним, 08 октября 2019 12:47
Еду вчера с дачи, - глядь, а в стороне "южного" аэродрома воздушный шар, привязанный верёвкой к параплану нарезает круги в 200-300 м над землёй! Видать тоже писал поздравление, только очень необычным способом.
Аноним, 08 октября 2019 12:55
проникновенье наше по планете
особенно заметно в далике.
На голивудском ихнем небосводе
есть надписи на русском языке.

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