VVP67: Надпись в честь дня рождения Путина появилась в небе над Голливудом

Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Instagram фотографии и видео того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67.

В небе над Голливудом появилась надпись в честь дня рождения Путина

Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Instagram фотографии и видео того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67, который, по мнению пользователей, является поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения.

Снимки с надписью, сделанные с разных ракурсов, опубликовали в соцсетях сразу несколько пользователей. При этом один из местных жителей выложил видеозапись, на которой видно, что послание сделано небольшим самолетом, кружащим в небе.

Российский лидер отпраздновал свой день рождения в понедельник. Как рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин отметил его с родными и близкими, перед этим он побывал в сибирской тайге.

Источник: РИА Новости