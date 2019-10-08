VVP67: Надпись в честь дня рождения Путина появилась в небе над Голливудом

Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Instagram фотографии и видео того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67, который, по мнению пользователей, является поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения.
Снимки с надписью, сделанные с разных ракурсов, опубликовали в соцсетях сразу несколько пользователей. При этом один из местных жителей выложил видеозапись, на которой видно, что послание сделано небольшим самолетом, кружащим в небе.
Российский лидер отпраздновал свой день рождения в понедельник. Как рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин отметил его с родными и близкими, перед этим он побывал в сибирской тайге.
Источник: РИА Новости
Более 200 юнармейцев Тувы поздравили Владимира Путина с днем рождения, выстроившись на набережной в Кызыле в форме слов - Путин и Тува, соединенных символом сердца, сообщила РИА Новости.
особенно заметно в далике.
На голивудском ихнем небосводе
есть надписи на русском языке.