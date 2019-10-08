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Незаконность видеораспознавания лиц оспаривает в суде жительница Москвы

11:30 08.10.2019 Фото: pixabay.com
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Дмитрий Песков отметил важность системы в борьбе с терроризмом и преступностью: «Дело будет рассматривать суд и решать. Она [Попова] может обращаться в разные инстанции, это ее право как гражданки».

Незаконность видеораспознавания лиц оспаривает в суде жительница Москвы
Дмитрий Песков отметил важность системы распознавания лиц в борьбе с терроризмом и преступностью

При этом пресс-секретарь считает, что решение по иску о признании незаконным введение системы видеораспознавания лиц будет принимать суд.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность системы распознавания лиц в борьбе с терроризмом и преступностью. При этом он считает, что решение по иску о признании незаконным введение системы видеораспознавания лиц будет принимать суд.

Жительница Москвы Алена Попова подала в Савеловский районный суд иск с требованием признать незаконным введение системы видеораспознавания лиц, которую используют столичные власти. Она считает, что обработка изображений лиц граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь. Как ранее сообщалось в столичной мэрии, с 2017 года в Москве заработала система массового распознавания лиц, которая помогает властям города и правоохранительным органам при обеспечении безопасности.

Говоря об отношении в Кремле к данному иску и ко всей системе распознавания лиц, Песков заметил, что дело «будет рассматривать суд и решать». «Она [Попова] может обращаться в разные инстанции, это ее право как гражданки», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

«Но в целом это, конечно, вопрос, который больше касается служб безопасности. Здесь, наверное, достаточно вспомнить, что технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира, это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов», — указал представитель Кремля.

Источник: ТАСС

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От редакции

Нужна такая система?

Аноним, 08 октября 2019 12:18
Все правильно. Медвепуты с ЕР выдвинули первоочередную задачу - оцифровать население РФ. Начали реализовывать задуманное.
До этого они подсчитали, сколько триллионов россияне хранят в банках и ввели 20% НДС, мусорку, капиталку и прочие налоги; подсчитали (виртуально) до какого возраста будут доживать россияне через 70 лет и утвердили пенсионные реформы. И так далее по списку. "Всё для народа - всё для людей".
Аноним, 08 октября 2019 12:26
Надевайте медицинскую маску поверх маски президента https://cdn.trinixy.ru/pics5/20170414/trump_putin_and_kim_jong_un_07.jpg - и тогда вас никто не распознает.

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