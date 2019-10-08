Как работают музеи Бердска

В одном из залов городского музея вы окунетесь в прошлое Бердска

Вам удалось вырвать из будничной суеты пару-тройку часов для отдыха или общения с близкими? Как их провести, чтобы не было безумно больно за бесцельно потраченное время?! А еще — полезно, не затратно и без долгих переездов. Музей — это то, что вам надо!

Бердский историко-художественный музей

Исторические залы на Спортивной

Самое большое количество музейных залов — на улице Спортивная, 9 и 11. Добраться до них можно на маршрутных такси №13 (до остановки «Музей») или №17 (до остановки «Больница»), также любым общественным транспортом, следующим до ост. «Спортивная».

На улице Спортивная, 9 — пять музейных залов, наполненных историей Бердска. Постоянно работает экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне и зал, представляющий собой открытое музейное хранилище старинной мебели и предметов быта – «Жили-были бердчане». В оставшихся залах выставки обновляются раз в 2-3 месяца. В конце этого года они будут посвящены 170-летию купца 1 гильдии и мецената Владимира Горохова и истории книжной иллюстрации в редких книгах XIX в. – середины ХХ в.в.

Артзал

Рядом – на Спортивной, 11, – арт-зал с выставками картин, фотографий, декоративного творчества и т.д. авторов из Бердска, Новосибирска, России и даже зарубежья. Здесь же место дислокации Дома дружбы, Музейной школы ремесел для взрослых, Клуба художников Бердска, школы татарского языка. В новогодние дни в арт-зале пройдут традиционные «МузеЕлки», вновь оживет музейный экспонат Дед Мороз и откроется Большой фестиваль часов. У вас есть старинные часы – покажите их землякам на фестивальной выставке!

Театр Бирюкова

Самый новый – мемориальный музей «Театр Бирюкова» — открылся три года назад по адресу: ул.Кирова,1. Совсем небольшой, современный и по-домашнему уютный. Рассказывает о жизни и творчестве бердчанина, народного артиста России, актера театра и кино Владлена Бирюкова. Музей хранит личные вещи актера, его театральные костюмы, афиши, фотографии. Посетителям рассказывают об актере, показывают кадры из фильмов и спектаклей. Музей для спокойного, приятного времяпровождения с воспоминаниями о добрых советских кинофильмах и разговорах о новосибирских театрах. Нередко музей становится сценой для творческих встреч и моноспектаклей актеров новосибирских театров.

Доехать до музея можно на любом общественном транспорте, следующем до остановки «18 квартал».

Музей БРЗ

Есть в Бердске уникальный технический музей с коллекцией радиоаппаратуры, выпускаемой на Бердском радиозаводе с конца 40-х до конца 90-х — музей истории Бердского радиозавода. Для одних его посещение – это воспоминания о бабушкином проигрывателе, для других — о своем первом магнитофоне, для особо юных – открытие, что черный пластиковый круг, под названием «пластинка», может хранить звуковую информацию, так же как флэшка. Кто-то впервые в жизни видит, как играет пластинка! Здесь же часто проходят небольшие художественные выставки. Любители рок-музыки и бардовской песни регулярно встречаются здесь на MUZейниках и в Бард-клубе. На днях в музее открывается «Культурный бункер» — выставка о том, как клуб «Вега» стал местом зарождения советского рок-андеграунда, а записи с бердскими рок-группами раскупались в США за несколько месяцев.

Музей истории БРЗ имеет свою особенность – вход найти не просто! Для этого длиннющее здание по ул.Ленина, 89 (там где находятся магазины, МСЧ «Вега») надо обойти справа. С обратной стороны здания (примерно в центральной его части) есть вход с вывеской «Бизнес центр». Заходите! На лифте — до 6-го этажа (дальше лифт не идет), выходите на лестничный пролет и поднимаетесь на 7-ой этаж. Вход будет прямо перед вами!

Доехать до музея можно на любом общественном транспорте, следующем до остановки «18 квартал».

Фотографировать (без вспышки) в музее можно все! Также на выставках есть забавные фотозоны. Например, до 6 октября на Спортивной, 9 – для вас образ первобытного человека или объятья гигантского древнего трилобита – мягкого, зеленого и очень симпатичного! Фото с вашими довольными лицами будут достойны миллиона «лайков» или просто доброй памяти!

Расчет во всех залах – наличный и за билеты, и за сувениры.

Из удобств — туалет, стакан воды… и буклеты с перечнем ближайших выставок и экскурсий.

Кстати, об экскурсиях – их стоит заказать заранее по тел.: 5-33-60.

Группа – от 8 до 15 чел. (50-30 руб./чел), индивидуальные — до 8 чел. 50-100 руб.; «день-в-день» — возможно, но если повезет и экскурсовод будет свободен. Для школьников – большой выбор игровых экскурсий.

Стоимость полного билета в музей – 50 руб., льготного (пенсионеры, школьники, студенты) – 30 руб.

А можно посмотреть выставки бесплатно? Можно! Приходите в музей в первую субботу месяца – это день «Культурного минимума». Вход во все музейные залы – свободный.

Внимание! Подарок от музея всем пенсионерам в Декаду пожилых людей: с 1 по 10 октября (кроме 7 октября – выходной день музея) посещение музея бесплатно. А ещё каждый день по каждому музейному адресу в 13:00 час. будет начинаться бесплатная экскурсия по экспозициям и выставкам. Тему экскурсии можно узнать по тел. 5-33-60.

Перечень ближайших выставок и экскурсий может приходить на ваш почтовый ящик – сообщите о своем желании по адресу moymuzey@mail.ru и получайте еженедельную рассылку «Встретимся в музее».

Очень важная информация! Музей работает с 10:00 до 18:00 со вторника до пятницы, и с 10:00 до 16:00 в субботу и в воскресенье, в понедельник в музее выходной.

Но даже если вы очень заняты и работаете до позднего времени и без выходных, у вас все равно есть две возможности прийти в музей. Первая в мае — на «Ночь музеев», вторая в ноябре (в этом году – 3 ноября) на «Ночь искусств». В эти дни музей работает до 22:00, вход бесплатный, интересных мероприятий и необычных музейных развлечений – море!

Все вопросы о музее смело задавайте по тел. 5-33-60.

Узнать все музейные новости можно на сайте музей-бердск.рф, на странице «Музей Бердска» Вконтакте или найти по #музейбердска в инстаграмм.