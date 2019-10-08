В два слоя асфальта закатали дорогу лагеря «Тимуровец» за Новым поселком в Бердске

Дорога, покрытая ямами и колдобинами, вызывала немало нареканий у водителей

Ремонтируют дорогу, ведущую к детскому лагерю «Тимуровец» за Новым поселком в Бердске.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Бердска Надежды Нятиной, ремонт дороги, ведущей к лагерю «Тимуровец» и поселку Морозово начался — уже закатаны два слоя асфальта. На этой неделе ремонт завершится.

Напомним, данная дорога находится в ведомстве Новосибирского района. Она была покрыта ямами и колдобинами, поэтому вызывала немало нареканий у водителей, в том числе общественного транспорта.