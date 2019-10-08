Зима близко: 142 дополнительные батареи установили в детской поликлинике Бердска

Всю прошлую зиму врачи и пациенты мерзли в кабинетах и коридорах. Теперь ситуацию исправили.

В прошлом году в детской поликлинике полностью заменили инженерные коммуникации

Устранены замечания по отоплению в детской поликлинике №1 Бердска.

— Было проведено рабочее совещание. Руководителям административно-хозяйственной службы представлена служебная записка на уровне главврача о том, что все замечания устранены, поставлены дополнительные секции в количестве 140, — сообщила на совещании чиновников 7 октября главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с декабря 2018 года жители жаловались на холод в центральной детской поликлинике. Температура там не повышалась выше 8 градусов. Холод в детской поликлинике был связан с неправильной подачей тепла. С проблемой разбирались сотрудники Комбината бытовых услуг и АХЧ ЦГБ. Для того, чтобы педиатры и их маленькие пациенты не мерзли, в кабинетах установили электрообогреватели. Сотрудники КБУ и горбольницы провели осмотр оборудования. Подрядчики, проводившие капремонт в здании, сделали регулировку системы, которая не входит в городскую систему по теплоснабжению. Проблема, связанная с балансировкой системы отопления, была устранена. К концу декабря температура в помещениях достигала 24 градусов. Но посетители утверждали, что температура продолжала оставаться некомфортной. Тогда ее решили поднять с помощью установки дополнительных секций отопления. Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил провести работу в кратчайшие сроки. Были установлены около 100 дополнительных секций.



В начале сентября текущего года мэр Бердска Евгений Шестернин поручил еще раз проанализировать ситуацию по детской поликлинике №1.