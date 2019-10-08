08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Зима близко: 142 дополнительные батареи установили в детской поликлинике Бердска

12:00 08.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Всю прошлую зиму врачи и пациенты мерзли в кабинетах и коридорах. Теперь ситуацию исправили.

Зима близко: 142 дополнительные батареи установили в детской поликлинике Бердска
В прошлом году в детской поликлинике полностью заменили инженерные коммуникации
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Зима близко: 142 дополнительные батареи установили в детской поликлинике Бердска

Зима близко: 142 дополнительные батареи установили в детской поликлинике БердскаПыль в глаза от ЦГБ? В объявления пишут прививки от гриппа до 20, а по факту до 17Ещё 26 новостей

Устранены замечания по отоплению в детской поликлинике №1 Бердска.

— Было проведено рабочее совещание. Руководителям административно-хозяйственной службы представлена служебная записка на уровне главврача о том, что все замечания устранены, поставлены дополнительные секции в количестве 140, — сообщила на совещании чиновников 7 октября главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с декабря 2018 года жители жаловались на холод в центральной детской поликлинике. Температура там не повышалась выше 8 градусов. Холод в детской поликлинике был связан с неправильной подачей тепла. С проблемой разбирались сотрудники Комбината бытовых услуг и АХЧ ЦГБ. Для того, чтобы педиатры и их маленькие пациенты не мерзли, в кабинетах установили электрообогреватели. Сотрудники КБУ и горбольницы провели осмотр оборудования. Подрядчики, проводившие капремонт в здании, сделали регулировку системы, которая не входит в городскую систему по теплоснабжению. Проблема, связанная с балансировкой системы отопления, была устранена. К концу декабря температура в помещениях достигала 24 градусов. Но посетители утверждали, что температура продолжала оставаться некомфортной. Тогда ее решили поднять с помощью установки дополнительных секций отопления. Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил провести работу в кратчайшие сроки. Были установлены около 100 дополнительных секций.

В начале сентября текущего года мэр Бердска Евгений Шестернин поручил еще раз проанализировать ситуацию по детской поликлинике №1.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас на работе тепло?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДело продавших Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-полицейских вернули в суд Бердска
13:33 08-10-2019
Дело продавших Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-полицейских вернули в суд Бердска
БердскНа зимнее расписание переходят автобусы №2 и №8 в Бердске
13:30 08-10-2019
На зимнее расписание переходят автобусы №2 и №8 в Бердске
Закопали живьем или отравили: Как фашистские каратели казнили 214 воспитанников детдома в Ейске?
13:15 08-10-2019
Закопали живьем или отравили: Как фашистские каратели казнили 214 воспитанников детдома в Ейске?
БердскЛицо есть, а тела нет: Не могут найти попавшего на видео вора 30 тыс. рублей из магазина «Цветочная фантазия» в Бердске
13:14 08-10-2019
Лицо есть, а тела нет: Не могут найти попавшего на видео вора 30 тыс. рублей из магазина «Цветочная фантазия» в Бердске
Ешь и худей! Топ - 5 продуктов, которые можно съесть перед сном
13:07 08-10-2019
Ешь и худей! Топ - 5 продуктов, которые можно съесть перед сном
На 4,9% увеличит налоги на малый бизнес в России
13:00 08-10-2019
На 4,9% увеличит налоги на малый бизнес в России
БердскС переломом позвоночника увезли в больницу 7-классницу школы №2 Бердска 15
12:47 08-10-2019
С переломом позвоночника увезли в больницу 7-классницу школы №2 Бердска
БердскКак работают музеи Бердска
12:45 08-10-2019
Как работают музеи Бердска
75% россиян считают что цветы в подарок учителю это знак уважения и признательности
12:35 08-10-2019
75% россиян считают что цветы в подарок учителю это знак уважения и признательности
Спасли 17 человек из горящих домов спасатели Новосибирской области
12:30 08-10-2019
Спасли 17 человек из горящих домов спасатели Новосибирской области