Первый штраф за курение на балконе светит жителю Ставропольского края

Житель Ставрополья станет первым оштрафованным за курение на балконе

В Ставропольском крае могут выписать первый штраф за «открытый огонь» на балконе многоквартирного дома. В городе Изобильный из-за курильщика произошел пожар в жилом доме.

В управлении МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что пожар возник по вине курящего на балконе мужчины. Площадь пожара составила полквадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает «Победа 26».

Напомним, в октябре в России вступили в силу новые правила противопожарного режима, которые предполагают введение штрафов за «открытый огонь» на балконах и лоджиях. Под «открытым огнем» в том числе подразумевается и курение сигарет.

Источник: og.ru