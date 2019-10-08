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Первый штраф за курение на балконе светит жителю Ставропольского края

10:45 08.10.2019 Фото: pixabay.com
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Из-за курильщика произошел пожар на балконе многоквартирного дома. Виновнику возникновения «открытого огня» грозит административная ответственность.

Первый штраф за курение на балконе светит жителю Ставропольского края
Житель Ставрополья станет первым оштрафованным за курение на балконе

В Ставропольском крае могут выписать первый штраф за «открытый огонь» на балконе многоквартирного дома. В городе Изобильный из-за курильщика произошел пожар в жилом доме.

В управлении МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что пожар возник по вине курящего на балконе мужчины. Площадь пожара составила полквадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает «Победа 26».

Напомним, в октябре в России вступили в силу новые правила противопожарного режима, которые предполагают введение штрафов за «открытый огонь» на балконах и лоджиях. Под «открытым огнем» в том числе подразумевается и курение сигарет.

Источник: og.ru

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От редакции

Правильно сделали, что запретили курить на балконах?

Аноним, 08 октября 2019 12:22
НВР:
Да, давно пора было это сделать в целях противопожарной безопасности.

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