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Метеорные октябрьские дожди обрушатся на Новосибирскую область

08:30 08.10.2019 Фото: pixabay
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Среди наиболее ярких астрономических явлений второго осеннего месяца – два метеорных дождя. 9 октября максимума действия достигнут Дракониды, когда можно будет увидеть до 10 метеоров в час.

Метеорные октябрьские дожди обрушатся на Новосибирскую область
Метеорный дождь — частое явление в октябре

Пик метеорного потока Дракониды увидят жители Новосибирска и Бердска в ночь на 9 октября, сообщает портал «National Geographic Россия». Интенсивность метеорного потока составит 5-10 в час.

«Среди наиболее ярких астрономических явлений второго осеннего месяца – два метеорных дождя. 9 октября максимума действия достигнут Дракониды (увидеть можно будет до 10 метеоров в час). Но это очень мало, учитывая, что в 1933 и 1946 годах наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час», — сообщили эксперты.

Дракониды – периодический метеорный поток, порожденный хвостом кометы 21P/Джакобини – Циннера. Метеоры, разлетаясь с большой скоростью, около 20 километров в секунду, приобретают ярко-желтый, а иногда и красный оттенок. По этой причине они хорошо видны на фоне темного неба, однако активность потока год от года разная.

Также в октябре 2019 года будет звездопад Ориониды. Он начался 2 октября, и завершится 7 ноября. Максимально интенсивным будет 21 октября, когда в течение 1 часа можно насчитать до 40 падающих метеоров.

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