Прическа похожа: Вставили снимок 64-летнего учителя в порно и выложили ролик в сеть ученики в Красноярске

Старшеклассники нашли в интернете видеоролик с женщиной, прическа которой напомнила их 64-летнего педагога. Они решили «подшутить». Пострадавший педагог написала заявление в полицию.

Красноярские школьники выложили в сеть пошлое видео

Красноярские школьники выложили в сеть пошлое видео, подставив туда фото своего учителя. Пострадавший педагог написала заявление в полицию.

Старшеклассники нашли в интернете видеоролик с женщиной, прическа которой напомнила их 64-летнего педагога. Они решили «подшутить» над своим учителем и вставили в запись ее фотографию. Ролик они выложили в сеть и начали делиться им. Вскоре об этом узнала вся школа, запись показали и самой «героине».

«Есть ли границы у детских шалостей? Сказать однокласснику, что у него спина белая? Подложить кнопку на стул? Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и ещё умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике женщина с похожей на учительскую прической — это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка „героини“ и видео действа. Учителю 64 года… А теперь хотя бы на секунду представьте ее состояние», — написала во Facebook пресс-секретарь управления образования города Евгения Тимашева.



Заявление уже приняли в полиции, стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося. Устанавливают причины инцидента и сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними.

Номер школы и имя учителя в полиции и в управлении образования не называют.

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