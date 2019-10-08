Незаконно вырубил лес на 7,2 млн рублей депутат райсовета в Красноярском крае

Подозреваемый также является бывшим руководителем двух красноярских лесничеств. Он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Депутата райсовета в Красноярском крае подозревают в незаконной рубке леса на 7 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Ачинского районного совета (Красноярский край), подозреваемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СКР в пятницу.

«Подозреваемый в конце 2017 — начале 2018 года организовал рубку лесных насаждений в Южно-Кытатском участковом лесничестве Большеулуйского района Красноярского края, в результате чего причинен ущерб бюджету Российской Федерации в размере 7,2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По данным следователей, подозреваемый также является бывшим руководителем двух красноярских лесничеств. Он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Источник: Интерфакс