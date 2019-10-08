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По семь раз ударила ножом малышей после ссоры с мужем мать в Набережных Челнах

16:15 08.10.2019 Фото: pixabay.com
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2-летний мальчик скончался на месте. Затем она пыталась покончить с собой, но ей не удалось — осталась жива. Убийца и 7-летний ребенок доставлены в больницу.

По семь раз ударила ножом малышей после ссоры с мужем мать в Набережных Челнах
После ссоры с мужем женщина схватилась за нож

В Набережных Челнах сегодня ночью произошла страшная трагедия. Женщина после ссоры с мужем схватилась за нож и расправились с детьми. Как выяснили «Челнинские известия», семь ударов 32-летняя горожанка нанесла двухлетнему ребенку, который скончался на месте. Второго, семилетнего, она также ударила семь раз. Затем пыталась покончить с собой, но ей не удалось — осталась жива. Мать и 7-летний ребенок доставлены в больницу. На месте происшествия работает следственная группа, выясняются подробности и обстоятельства случившегося.

Источник: chelny-izvest.ru

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