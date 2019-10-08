Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске

6 октября в музее Бердского радиозавода открылась выставка живописи и дизайнерских картин Сергея Заковряжного. На выставке автор представил несколько серий: «Ушедшие легенды русского рока», серию коллажей «Застывшее время» и живописные пейзажи. Сергей — не только художник, но и музыкант, автор-исполнитель и лидер рок-группы «Мирный воин». На открытии автор исполнил свою новую акустическую программу и рассказал о своем творчестве и планах на будущее.
— Основа выставки-серия портретов музыкантов – ушедших легенд. Вчера у нас открылась выставка «Культурный бункер», посвященная бердскому рок-клубу и работы Сергея будут дополнять друг друга, — поделилась руководитель музея Бердского радиозавода Валенина Васильева.
Интерес к боевым искусствам у Сергея проснулся после просмотров фильмов с Брюсом Ли. Сначала он занимался каратэ, потом попал к тренеру по кэмпо Сергею Дударчику.
Через три года после начала занятий, видя усердие и талант к боевым искусствам воспитанника клуба, ему предложили попробовать себя в качестве инструктора. После армии Сергей Заковряжный окончил факультет физкультуры и спорта новосибирского педуниверситета и стал профессиональным тренером, которым работает 16 лет.
Картины из асфальта, газет и аудикассет
Работа тренера боевых искусств, по мнению Сергея Михайловича, это непрерывный поток, когда ты впитываешь в себя новые знания, развиваешь навыки, умения, которыми потом делишься с детьми.
Сергей Заковряжный к кэмпо приобщил сотни мальчишек и девчонок:
— Кэмпо для меня не спорт, а образ жизни. Это боевое искусство, которое развивает и физически и духовно. Появляется жажда творчества.
Сергей писал пейзажи, несколько лет назад решил написать серию портретов музыкантов. Ведь, он пишет песни и выступает в группе «Мирный воин». Высоцкий, Цой, Тальков. Он настолько виртуозно расставляет акценты, что зрители могут почувствовать настроение великих певцов.
Сергей, как человек творческий, всегда в поиске новых форм воплощения своих идей. Недавно он создал несколько дизайнерских картин на основе эпоксидной смолы, которую он заказывал в Санкт-Петербурге. А дальше, как душа ляжет и трава, камни, асфальт, аудикассеты. В одной из картин он использовал газеты и наручные часы.
В Бердске дороги стали лучше
Сергею нравится Бердск. Он никогда не променяет его на шумный мегаполис. По мнению бердчанина, за 10 лет город очень изменился.
— Многие жалуются на дороги, но они стали значительно лучше. Было бы здорово, если бы дорогу к музею сделали, так бы увеличился поток посетителей в музей Бердского радиозавода,- заметил Сергей Заковряжный.
Выставка «Застывшее время» продлится до 31 октября.
Автор видео Елена Белоусова