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Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске

21:00 08.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Кэмпо для Сергея Заковряжного — образ жизни. Он создает дизайнерские картины, в основе которых эпоксидная смола из Санкт-Петербурга, трава, камни, аудикассеты. В одной из картин он использовал газеты и наручные часы.

Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске
Тренер по кэмпо Сергей Заковряжный пишет картины и сочиняет музыку
Сюжет: Профессионалы XXI века
Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске

Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске92-летняя учительница из Бердска: Педагогам я советую не ставить ученикам двойки. Они убивают детейЕщё 12 новостей

6 октября в музее Бердского радиозавода открылась выставка живописи и дизайнерских картин Сергея Заковряжного. На выставке автор представил несколько серий: «Ушедшие легенды русского рока», серию коллажей «Застывшее время» и живописные пейзажи. Сергей — не только художник, но и музыкант, автор-исполнитель и лидер рок-группы «Мирный воин». На открытии автор исполнил свою новую акустическую программу и рассказал о своем творчестве и планах на будущее.

— Основа выставки-серия портретов музыкантов – ушедших легенд. Вчера у нас открылась выставка «Культурный бункер», посвященная бердскому рок-клубу и работы Сергея будут дополнять друг друга, — поделилась руководитель музея Бердского радиозавода Валенина Васильева.

Интерес к боевым искусствам у Сергея проснулся после просмотров фильмов с Брюсом Ли. Сначала он занимался каратэ, потом попал к тренеру по кэмпо Сергею Дударчику.

— С первой тренировки я понял, что именно это мне и нужно, — рассказывает мастер боевых искусств. — Меня поразило насколько многогранно кэмпо. Я ушел с головой в тренировки. Подход Сергея Борисовича был уникален тем, что он нас не учил приемам. Он научила нас владеть собой с помощью разных техник, которыми я увлечен по сей день, — признался герой рубрики «Курьер.Среда.Бердск» «Профессионалы XXI века» Сергей Заковряжный.

Через три года после начала занятий, видя усердие и талант к боевым искусствам воспитанника клуба, ему предложили попробовать себя в качестве инструктора. После армии Сергей Заковряжный окончил факультет физкультуры и спорта новосибирского педуниверситета и стал профессиональным тренером, которым работает 16 лет.

Картины из асфальта, газет и аудикассет

Работа тренера боевых искусств, по мнению Сергея Михайловича, это непрерывный поток, когда ты впитываешь в себя новые знания, развиваешь навыки, умения, которыми потом делишься с детьми.
Сергей Заковряжный к кэмпо приобщил сотни мальчишек и девчонок:

— Кэмпо для меня не спорт, а образ жизни. Это боевое искусство, которое развивает и физически и духовно. Появляется жажда творчества.
Сергей писал пейзажи, несколько лет назад решил написать серию портретов музыкантов. Ведь, он пишет песни и выступает в группе «Мирный воин». Высоцкий, Цой, Тальков. Он настолько виртуозно расставляет акценты, что зрители могут почувствовать настроение великих певцов.

Сергей, как человек творческий, всегда в поиске новых форм воплощения своих идей. Недавно он создал несколько дизайнерских картин на основе эпоксидной смолы, которую он заказывал в Санкт-Петербурге. А дальше, как душа ляжет и трава, камни, асфальт, аудикассеты. В одной из картин он использовал газеты и наручные часы.

В Бердске дороги стали лучше

Сергею нравится Бердск. Он никогда не променяет его на шумный мегаполис. По мнению бердчанина, за 10 лет город очень изменился.
— Многие жалуются на дороги, но они стали значительно лучше. Было бы здорово, если бы дорогу к музею сделали, так бы увеличился поток посетителей в музей Бердского радиозавода,- заметил Сергей Заковряжный.

Выставка «Застывшее время» продлится до 31 октября.

Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске
Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске
Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске
Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске
Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске
Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске
Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске
Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске
Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске
Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске
Тренер по кэмпо создает картины из асфальта, газет и аудиокассет в Бердске

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Знакомы с творчеством Сергея Заковряжного?

211, 08 октября 2019 11:36
А на заправке к другим людям, проявлять уважение таки не научился....
Аноним, 08 октября 2019 21:23
Это менталитет местный такой. Не понять нормальному образованному человеку. Хамство наглость это как поесть и в туалет сходить

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