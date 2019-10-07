Участвовать в Цифровой олимпиаде России приглашают жителей Бердска

Задания Олимпиады будут посвящены темам компьютерной грамотности, медийно-информативной грамотности и компьютерной безопасности. Бердчане могут пройти цифровой диктант в центральной библиотеке с 15 по 19 октября.

Выполнение этих заданий займет у участника не больше часа

С 14 по 19 октября 2019 года по всей России пройдет Олимпиада «Цифровая Россия», организованная по инициативе Российского общества «Знание», сообщает администрация ЦБС Бердска.

Известно, что в современном мире с огромной скоростью идет развитие электронных технологий, что влияет на жизнь человека и меняет образ жизни общества в целом. Технологии теперь задействованы не только в науке, но и в политике, в быту и даже творчестве. Очевидна необходимость развития этого направления внутри нашей страны.

Российское общество «Знание» проводит Олимпиаду «Цифровая Россия», целью которой является предоставление гражданам страны возможности узнать свой уровень и потенциал в работе с цифровой средой. Участники смогут бесплатно получить независимую оценку своих знаний в сфере цифровой грамотности.

Принять участие в Олимпиаде сможет каждый гражданин России из любой точки мира – через свой компьютер, или на площадках, организованных Российским обществом «Знание». Они расположены в следующих городах страны: Волгоград, Вологда, Иваново, Новосибирск, Псков, Саратов, Санкт-Петербург, Ставрополь, Челябинск,Черкесск, Ярославль.

Задания Олимпиады будут посвящены темам компьютерной грамотности, медийно-информативной грамотности и компьютерной безопасности. Выполнение этих заданий займет у участника не больше часа.

Не упустите шанс узнать, готовы ли Вы к цифровой эпохе!

Бердчане могут пройти цифровой диктант в центральной библиотеке (Ленина, 13г) с 15 по 19 октября. Для формирования групп всем желающим необходимо предварительно позвонить по телефону: 3-03-63 (Инна Валентиновна Суворова).

Ждем граждан России любого возраста на Олимпиаде «Цифровая Россия»!