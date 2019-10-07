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Драка переросла в перестрелку в Ленинском районе Новосибирска

17:33 07.10.2019 Фото: pixabay.com
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В Ленинском районе Новосибирска раздаются выстрелы. Сотрудники полиции перекрывают выезды Ээкипажи ДПС перекрывают улицу Петухова.

Драка переросла в перестрелку в Ленинском районе Новосибирска
В Ленинском районе Новосибирска раздаются выстрелы. Сотрудники полиции перекрывают выезды

Горожане сообщают, что сегодня, 7 октября, в Ленинском районе города, на улице Малыгина, 9/1 (недалеко от Клещихинского кладбища), произошла драка, которая переросла в перестрелку. На месте происшествия работают сотрудники полиции, ожидается прибытие бойцов ОМОНа. Говорят, что объявлен план перехват.

«Блокируют выезды. Движение со стороны Станционной перекрыто от площади Энергетиков», — пишет читатель паблика АСТ-54 в социальной сети «Вконтакте».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области оперативно предоставить комментарий не смогли. Корреспонденту НДН.инфо ответили, что информация уточняется.

Обновлено: экипажи ДПС перекрывают улицу Петухова, добавляет наш читатель паблика.

В 15:10 СОБР с Красного проспекта движется в сопровождении ДПС с сиренами к месту происшествия.

Видео «Инцидент Новосибирск» ВКонтакте:

Источник: ndn.info

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