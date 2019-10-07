07.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Отбросило Mitsubishi Pajero на дорожное ограждение от удара с Nissan Cefiro у поклонного креста в Бердске

17:02 07.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
1 0

Автоледи в седане ударилась о руль, но от госпитализации отказалась. ДТП произошло на повороте в п. Вега с трассы Р-256.

Отбросило Mitsubishi Pajero на дорожное ограждение от удара с Nissan Cefiro у поклонного креста в Бердске
Кроссовер после ДТП отлетел в забор

Около 16.00 сегодня, 7 октября, на повороте в бердский поселок Вега произошло ДТП.

На трассе Р-256 рядом с поклонным крестом на въезде в Бердск со стороны Искитима столкнулись два автомобиля — Mitsubishi Pajero и Nissan Cefiro. От удара Mitsubishi отбросило на дорожное ограждение. Судя по отзывам очевидцев, обе машины серьезно повреждены.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на место происшествия выезжали скорая помощь и пожарные. Медики осмотрели девушку, которая ударилась о руль «Ниссана». Но госпитализация ей не понадобилась. Как и помощь пожарных.

— В любом случае по расписанию выезда мы должны реагировать. И действуем по обстановке — либо это возгорание, либо смыв топлива, либо деблокировка людей, любо отключение аккумуляторной батареи во избежании пожара. Вопросов много. В данном случае работы не проводили — визуально посмотрели. Действия наших сотрудников не понадобились, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» заначальника бердской противопожарной службы Тихон Фроловский.

Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто виноват?

Новый мэр, 07 октября 2019 18:42
Виноват крест,его поставили что бы аврий не было,а они есть. Где то РПЦ не доработало

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Красивейшие закаты... 1
19:27 07-10-2019
Красивейшие закаты...
БердскУчаствовать в Цифровой олимпиаде России приглашают жителей Бердска
18:01 07-10-2019
Участвовать в Цифровой олимпиаде России приглашают жителей Бердска
БердскНашествие божьих коровок зафиксировано в Бердске
18:00 07-10-2019
Нашествие божьих коровок зафиксировано в Бердске
БердскКак рассказать ребенку о смерти?
17:51 07-10-2019
Как рассказать ребенку о смерти?
Смерть рядом: Какие сочетания лекарств смертельно опасны?
17:49 07-10-2019
Смерть рядом: Какие сочетания лекарств смертельно опасны?
Конъюнктивит и компьютер провоцируют дерганье глаз у россиян
17:45 07-10-2019
Конъюнктивит и компьютер провоцируют дерганье глаз у россиян
Драка переросла в перестрелку в Ленинском районе Новосибирска
17:33 07-10-2019
Драка переросла в перестрелку в Ленинском районе Новосибирска
Дети играли с головой: Расчленённое тело 19-летней девушки выбросил из окна убийца в центре Читы
17:30 07-10-2019
Дети играли с головой: Расчленённое тело 19-летней девушки выбросил из окна убийца в центре Читы
БердскОбездвиженную 87-летнюю старушку нашли на полу в квартире спасатели в Бердске
17:15 07-10-2019
Обездвиженную 87-летнюю старушку нашли на полу в квартире спасатели в Бердске
БердскНе утонул: Снесли спортивный лагерь «Дельфин» на берегу Обского моря в Бердске 2
17:15 07-10-2019
Не утонул: Снесли спортивный лагерь «Дельфин» на берегу Обского моря в Бердске