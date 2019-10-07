Отбросило Mitsubishi Pajero на дорожное ограждение от удара с Nissan Cefiro у поклонного креста в Бердске

Автоледи в седане ударилась о руль, но от госпитализации отказалась. ДТП произошло на повороте в п. Вега с трассы Р-256.

Кроссовер после ДТП отлетел в забор

Около 16.00 сегодня, 7 октября, на повороте в бердский поселок Вега произошло ДТП.

На трассе Р-256 рядом с поклонным крестом на въезде в Бердск со стороны Искитима столкнулись два автомобиля — Mitsubishi Pajero и Nissan Cefiro. От удара Mitsubishi отбросило на дорожное ограждение. Судя по отзывам очевидцев, обе машины серьезно повреждены.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на место происшествия выезжали скорая помощь и пожарные. Медики осмотрели девушку, которая ударилась о руль «Ниссана». Но госпитализация ей не понадобилась. Как и помощь пожарных.

— В любом случае по расписанию выезда мы должны реагировать. И действуем по обстановке — либо это возгорание, либо смыв топлива, либо деблокировка людей, любо отключение аккумуляторной батареи во избежании пожара. Вопросов много. В данном случае работы не проводили — визуально посмотрели. Действия наших сотрудников не понадобились, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» заначальника бердской противопожарной службы Тихон Фроловский.

Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»