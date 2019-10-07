Дефицит вакцины от гриппа испытывает Бердск

Первая партия вакцины почти закончилась — остались дозы для детей и стариков. Новое поступление прививок ждут после 10 октября.

Прививка — самое действенное средство профилактики против гриппа

На 42% выполнен план по прививкам от гриппа в Бердске. Об этом на совещании чиновников 7 октября сообщила главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

— Первая партия вакцины, которая была получена по приказу минздрава Новосибирской области, практически вся использована. Небольшое количество доз осталось по вакцинации детей и жителей старше 60 лет. 10 октября ждем приказ из минздрава по дополнительному второму этапу — получению вакцины против гриппа. Я полагаю, что по данному вопросу мы идем по графику, — отметила Алла Дробинская.