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Дефицит вакцины от гриппа испытывает Бердск

16:56 07.10.2019, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Первая партия вакцины почти закончилась — остались дозы для детей и стариков. Новое поступление прививок ждут после 10 октября.

Дефицит вакцины от гриппа испытывает Бердск
Прививка — самое действенное средство профилактики против гриппа

На 42% выполнен план по прививкам от гриппа в Бердске. Об этом на совещании чиновников 7 октября сообщила главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

— Первая партия вакцины, которая была получена по приказу минздрава Новосибирской области, практически вся использована. Небольшое количество доз осталось по вакцинации детей и жителей старше 60 лет. 10 октября ждем приказ из минздрава по дополнительному второму этапу — получению вакцины против гриппа. Я полагаю, что по данному вопросу мы идем по графику, — отметила Алла Дробинская.

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Аноним, 07 октября 2019 17:46
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