Экономическое гражданство: где и как получить второй паспорт за инвестиции?

Несмотря на отсутствие термина «экономическое гражданство» в миграционном законодательстве, он активно используется в контексте получения второго паспорта.

Под ним подразумевается предоставление миграционного статуса в той или иной стране за инвестиции в экономику. Такая процедура имеет немало особенностей, с которыми важно ознакомиться каждому потенциальному инвестору. Зная главные тонкости оформления второго паспорта в разных юрисдикциях, легче определить оптимальный для себя формат получения экономического гражданства.

Где действуют инвестиционные программы?

Получить экономическое гражданство можно далеко не во всех странах мира. Так, в Европе это Мальта, Болгария, Кипр, Молдова, Черногория, Австрия. С учетом ряда бюрократических тонкостей для иностранных инвесторов наиболее оптимальным выбором являются Кипр и Мальта. Также эта опция доступна в ряде островных стран Карибского бассейна:

Гренада;

Сент-Люсия;

Антигуа и Барбуда;

Доминика;

Сент-Китс и Невис.

Во всех упомянутых юрисдикциях ЕС и Карибов действуют специальные государственные программы по выдаче паспортов за инвестиции. Именно они и определяют процедуру оформления иммиграционного статуса: условия, сроки, суммы вложений, количество участников в заявке и др.

Чем выгодны инвестиционные программы?

Инвестпрограммы приносят выгоду обеим сторонам – и государству, и инвестору. Первое получает дополнительные финансы для развития различных областей экономики. Чаще всего иностранные средства направляются в туризм и инфраструктуру. Инвестор, в свою очередь, получает возможность за счет смены налогового резидентства оптимизировать налогообложение. Например, мальтийская налоговая система предусматривает сниженные ставки НДС и налога на доход. А в некоторых странах Карибского бассейна ряд ставок упразднены – на Гренаде вы будете освобождены от налогов на мировую прибыль, наследство и дарение. Подобные опции выгодны не только для физического лица, но и для деятельности международных компаний, так как позволяют им заметно снизить налоговые расходы и направить сохраненный капитал на развитие.

Экономическое гражданство в Евросоюзе

Среди стран, которые включены в Европейский союз, наиболее привлекательные программы для экономического гражданства предлагают Мальта и Кипр. Они имеют длительный опыт привлечения стороннего капитала в свою экономику. Сравним главные условия инвестиционных программ этих государств.

Особенности получения паспорта за инвестиции на Мальте

Чтобы оформить мальтийское гражданство, иностранному инвестору нужно сделать невозвратные и возвратные инвестиции. Первые – это благотворительное вложение в Национальный фонд развития. Минимальный размер этого пожертвования должен быть не меньше 650 тыс. евро.

В группу возвратных инвестиций входит:

приобретение недвижимого имущества на минимальную сумму 350 тыс. евро;

покупка мальтийских государственных ценных бумаг не менее, чем на 150 тыс.евро.

Продать активы можно не ранее, чем через 5 лет.

Альтернатива покупке жилья – аренда. Вы должны арендовать недвижимость не меньше 5 лет. Минимальная стоимость аренды – 16 тыс. евро за год.

Оформление паспорта за инвестиции на Кипре

Правительство Кипра предлагает программу с тремя вариантами инвестиций на выбор:

покупка жилья – от 2 млн. евро;

покупка коммерческих недвижимых объектов стоимостью от 2 млн. евро + жилых на сумму от 500 тыс. евро;

вложение в кипрские ценные бумаги от 2 млн. евро + покупка жилья на 500 тыс. евро.

Собственность можно продать спустя 5 лет. Но после продажи активов инвестор обязуется купить жилье от 500 тыс. евро и иметь его в своем владении пожизненно. Это не обязательно должен быть один объект – можно менять жилье, но его минимальная цена должна быть неизменной. В каждом случае также дополнительно потребуются невозвратные пожертвования в Национальный фонд.

Экономическое гражданство Карибов

Чаще всего термин «экономическое гражданство» применяют в отношении карибских государств, ведь именно здесь предлагаются наиболее лояльные условия для получения миграционного статуса за инвестиции. В государствах Карибского бассейна действуют программы с двумя вариантами вложений: невозвратный взнос в Госфонд или покупка недвижимости. При этом инвестор должен приобрести не любой объект, а тот, который одобрен правительством. Это разного рода недвижимость для развития туризма: доли в отеле, бунгало, виллах, апартаментах.

Условия программ разнятся в зависимости от страны:

Доминика. Взнос – 100 тыс. долларов для одного заявителя, 200 тыс. долларов – для инвестора, его жены/мужа и двух детей. Покупка доли в недвижимом имуществе – от 200 тыс. долларов. Владеть имуществом необходимо не меньше 3 лет, а затем можно продать собственность.

Гренада. Пожертвование – 150 тыс. долларов для одного инвестора, 200 тыс. долларов – для семьи с двумя детьми. Инвестиции в недвижимые объекты – от 350 тыс. долларов. Они должны находиться во владении инвестора не меньше 4 лет.

Антигуа и Барбуда. Взнос – от 100 тыс. долларов. Приобретение недвижимости – от 400 тыс. долларов. Продать объекты, чтобы вернуть средства, разрешается только спустя 5 лет.

Сент-Китс и Невис. Взнос – от 150 тыс. долларов за одного участника-инвестора, от 200 тыс. долларов – для инвестора, жены/мужа и двух детей. Инвестиции в недвижимость – свыше 400 тыс. долларов. Вы должны владеть имуществом 5 лет.

Сент-Люсия. Взнос – 100 тыс. долларов за одного участника-заявителя, 190 тыс. долларов – за семью с двумя детьми. Покупка недвижимых объектов – от 200 тыс. долларов. Продать собственность разрешается через 5 лет.

Как видите, гражданство Карибов обойдется в разы дешевле, чем аналогичный статус в Европейском союзе.

Процедура оформления экономического гражданства

Получение гражданства по инвестиционным программам включает в себя следующие основные этапы:

Выбор формата инвестирования. Выбирается направление и сумма, а также определяется оптимальная программа для оформления статуса с учетом целей и возможностей конкретного инвестора.

Подготовка документов. Формируется пакет документов не только на главного инвестора, но и на каждого члена семьи, участвующего в заявке. Как правило, необходимы копии базовых документов: паспорта, медстраховки, свидетельства о браке и др. Но в некоторых случаях у инвестора могут запросить доказательство его финансовой состоятельности. Например, выписки с банковских счетов. С заполненными анкетами они подаются в соответствующие миграционные органы. Тут выполняется проверка каждого участника программы.

Выполнение инвестиционных обязательств. Если правительство одобрило заявку на гражданство, заявитель в определенный срок должен инвестировать средства согласно с выбранным направлением капиталовложений. Все сделки должны быть оформлены согласно законодательству страны, где оформляется гражданство.

Подготовка паспортов. После того, как необходимая сумма инвестиций поступила на специальный счет государства, правительство удостоверятся в выполнении инвестиционных обязательств. Далее начинается процесс оформления паспортов для всех участников заявки.

Выдача паспортов. Срок оформления документов отличается в разных странах, но в среднем занимает около 1 месяца. После этого инвестор и члены его семьи приглашаются для сдачи биометрических данных. Далее, в зависимости от политики конкретного государства, они принимают присягу. Финальный этап – выдача паспортов. Полученный документ ничем не отличается от паспортов других граждан государства – он дает инвестору такие же права.

В некоторых странах есть принципиальные отличия в процедуре, которые важно учитывать перед тем, как участвовать в программе. Например, получить гражданство Мальты невозможно без проверки на благонадежность. В ходе Due Diligence проверяется финансовая состоятельность заявителя, банковские активы, наличие долгов и незакрытых кредитов. Особое внимание уделяется проблемам с законом или конфликтным ситуациям с миграционными службами.

Сколько средств и времени потребует оформление гражданства?

Помимо основных сумм благотворительных взносов и инвестиций, для получения экономического гражданства инвестору необходимо оплатить ряд административных сборов, расходы на проверку всех участников заявки, оформление документов и пр. Все это формирует финальную стоимость паспорта. В разных странах ЕС и Карибов стоимость может отличаться в разы. Приблизительные минимальные суммы в расчете на одного заявителя:

Кипр – 2-2,5 млн евро;

Мальта – от 800 тыс. евро;

Гренада – от 160 тыс. долларов;

Доминика – от 115 тыс. долларов;

Антигуа и Барбуда – от 135 тыс. долларов;

Сент-Китс и Невис – от 160 тыс. долларов;

Сент-Люсия – минимум 110 тыс. долларов.

Сроки получения второго паспорта в перечисленных юрисдикциях также отличаются. Быстрее всего можно оформить гражданство в карибских странах – на это потребуется от 3 до 6 месяцев. На Кипре процедура займет 6-7 месяцев, а на Мальте – 12-14 месяцев. При этом, через 2-3 недели после подачи заявления на мальтийский или кипрский паспорт участники инвестиционной программы могут получить ВНЖ. Эта карта даст возможность свободного передвижения по Шенгенской зоне еще до получения официального статуса кипрского или мальтийского гражданина.

В чем плюсы экономического гражданства?

Оформив паспорт за инвестиции в одной из рассмотренных стран, вы получаете:

безопасное и комфортное «запасное» место жительства с развитой экономикой и гарантией защиты прав собственности;

«пропуск» для безвизовых путешествий по 136 странам мира;

право на официальное трудоустройство и широкие перспективы профессионального развития в международном секторе;

возможность изменить налоговое резидентство и пользоваться льготами при отчислении налогов;

возможность регистрации счетов в надежных европейских банках и гарантию сохранения финансов;

допуск к лучшим европейским системам образования и здравоохранения;

перспективы выгодного вложения в инвестиционно привлекательную недвижимость и получения достойного пассивного дохода;

возможности для развития международного бизнеса в условиях экономической стабильности и налоговой прозрачности;

возможность в любое время года отдыхать на топовых мировых курортах.

Также стоит отметить, что гражданство Гренады дает своему обладателю еще одно уникальное преимущество – официальный статус позволяет при минимальных затратах получить специальную визу E2 для проживания и ведения бизнеса в США. Подобрать оптимальную программу для оформления экономического гражданства помогут иммиграционные эксперты Эмиграционный центр Гарант.

Андрей Бойко, СЕО Эмиграционный центр Гарант.

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